Josef de Souza’ya Valerien Ismael’den ‘Daha hırslı ol’ uyarısı

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Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien İsmael, sakatlıktan sonra görev aldığı karşılaşmalarda istikrarsız bir tablo çizen Josef de Souza’yı uyardı. Avusturya kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun ilk 4 maçını kaçıran sambacı, daha sonra 7. haftadan sonra ilk 11’deki yerine dönerken performansı beklentilerin altında kaldı.

GOL VE ASiSTi YOK

Bu sezon henüz gol ya da asisti bulunmayan Brezilyalı futbolcudan daha tempolu olmasını isteyen İsmael’in “Takımın kaptanı olarak daha hırslı bir performans göstermen gerekiyor. Sakatlıktan yeni kurtuldun ama biraz daha çalışman ve takıma daha çok katkı yapman şart” dediği öğrenildi.

BEŞiKTAŞ’A ROMAiN SAiSS UMUDU

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan ve son olarak Weghorst ile Ghezzal’ı kaybeden siyah beyazlılarda Saiss’ten gelen haber teknik ekibi sevindirdi. Sakatlığı nedeniyle Trabzon karşısında takımını yalnız bırakan Faslı oyuncunun durumunun hızla iyileştiği öğrenildi. Saiss’in Hatayspor deplasmanında forma giyme ihtimalinin yükseldiği öğrenilirken Emrecan, Weghorst ve Ghezzal’ın tedavisi devam ediyor.