Benzema Ballon d'Or'u kazanınca ortaya çıktı! Real Madrid'e transferinde özel madde... Ergin Keleş'in Benzema kehaneti...

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France Football tarafından her yıl Avrupa'da sezonun en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü 2021/22 sezonu için Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema'nın oldu. Paris'te bulunan Theatre du Chatelet'de düzenlenen görkemli törende Ballon d'Or'un yanı sıra diğer ödüller de sahiplerini buldu.

Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy, Barcelona’dan Gavi’nin oldu. Bayern Münih’in Senegalli yıldızı Sadio Mane, ülkesinde yaptığı yardımlardan dolayı Socrates ödülüne layık görüldü. Kadınlarda Alexia Putellas üst üste ikinci kez Ballon d’or ödülünün sahibi oldu. Gecede ‘Yılın en iyi forveti’ne verilen ödül olan Gerd Müller Trophy ise Polonyalı golcü Robert Lewandowski’ye gitti. Real Madrid ile kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Thibaut Courtois, yılın en iyi kalecisi ödülünü (Yachine Trophy) kazandı. Yılın en iyi kulübü ise Manchester City seçildi.

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24 YIL SONRA İLK KEZ BİR FRANSIZ ÖDÜLE UZANDI

2021-2022 sezonunda 27 golle LaLiga’da gol krallığı yaşayan Benzema, eflatun-beyazlılarla UEFA Şampiyonlar Ligi, LaLiga, İspanya Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa’yı kaldırdı. Geçtiğimiz sezon 46 maçta 44 gole imza atan 34 yaşındaki forvete, Ballon d’Or ödülünü eski hocası Zinedine Zidane takdim etti.

1998'de Ballon d'Or kazanan Zidane'dan 24 yıl sonra Benzema aynı başarıyı tekrarlayarak Fransızlar için devam eden hasreti sonlandırmış oldu. İki yıldızın da Cezayir asıllı Fransız olması dikkat çeken bir diğer detay oldu.

MESSI İLK 30'DA YOK, RONALDO 20. SIRADA KALDI

Uzun yıllardır Ballon d'Or oylamalarına damga vuran Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, 2022 oylamasında yokları oynadı. 7 kez ile bu ödülü en çok kazanan isim olan Messi, ilk 30'a giremeyip ana oylamaya dahil edilmezken Cristiano Ronaldo ise oylama sonucunda 20. sırada kaldı.

Cristiano Ronaldo 2005 yılından bu yana en düşük Ballon d'Or sıralamasında yer alırken Messi ise 2005'ten bu yana ilk kez liste dışında kaldı.

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BENZEMA: ÜÇ HAYALİM VARDI, ÜÇÜNÜ DE GERÇEKLEŞTİRDİM

Ödülünü Zidane'ın elinden alan, sahneye çıkışınca gecenin sunucusu olan Drogba ile uzun uzun sarılan Benzema, konuşmasında Real Madrid'e, Lyon'a, ailesine, tüm takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Futbol kariyerine başladığında üç hayalinin olduğunu söyleyen Benzema: "Birisi anneme ev almak, birisi Real Madrid'de oynamak ve birisi de Ballon d'Or kazanmaktı. Üçünü de gerçekleştirdim." diye konuştu.

"FUTBOLU REAL MADRID'DE BIRAKACAĞIM"

Yılın takımı oylamasında Real Madrid'in Manchester City ve Liverpool'un gerisinde kalmasıyla ilgili konuşan Benzema; "En iyi kulüp' ödülünü istediğiniz takıma verebilirsiniz ama benim için Real Madrid, her zaman dünyanın en iyi kulübüdür." ifadelerini kullandı. 34 yaşındaki yıldız ayrıca; "Futbol hayatımı Real Madrid’de noktalayacağım. Benim için başka bir seçenek yok." dedi.

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2022 YILINDA HER ŞEYİ KAZANDI

2021/22 sezonunda Real Madrid formasıyla tarihi bir performans sergileyen Benzema, kazanılabilecek her şeyi kazandı. Toplamda çıktığı 46 maçta 44 gole imza atan 34 yaşındaki forvet takımıyla birlikte La Liga, Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupa, UEFA Süper Kupa zaferleri yaşadı. Benzema bireysel olarak da Şampiyonlar Ligi gol krallığı, La Liga gol krallığı, UEFA Yılın futbolcusu ve Ballon d'Or ödüllerini kazandı.

13 YIL SONRA DEVREYE GİREN MADDE: 1 MİLYON EURO

2009 yılında Kaka ve Cristiano Ronaldo transferlerinin gölgesinde Lyon'dan Real Madrid'e 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Benzema, 13 yıl sonra eski takımı Lyon'a 1 milyon euro daha kazandırdı.

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Fransız RMC Sport'un haberine göre Lyon, Benzema'nın Real Madrid'e transferinde sözleşmeye 'Ballon d'Or kazanma bonusu' ekletmişti ve dünkü ödülle bu madde aktif oldu ve Fransız kulübü, 13 yıl sonra Real Madrid'den 1 milyon euro almaya hak kazandı.

KADERİN CİLVESİ: ERGİN KELEŞ & BENZEMA

Ballon d'Or'u kazanan Benzema ile şu anda GMG Kastamonuspor'da forma giyen Ergin Keleş'in yolu, kariyerlerinin henüz başında kesişmişti.

Karim Benzema ve Ergin Keleş, Dünya Liselerarası Dünya Kupası'nda gol krallığını paylaşmıştı. Karim Benzema daha sonra dünya futbolunun zirvesine çıktı, Ergin Keleş'in kariyeri ise istediği gibi ilerlemedi. 35 yaşındaki Ergin Keleş bu durumu şu sözlerle anlatıyor: 2002’de Trabzon Lisesi ile dünya şampiyonu olduk ve Karim Benzema ile gol krallığını paylaştık. Benzema, Real Madrid’e gitti; ben de Akçaabat Sebatspor’a kiralık gittim.

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'Nasıl Yıldız Olunmaz' isimli bir kitap çıkaran Ergin Keleş, 25 Mayıs'ta(Şampiyonlar Ligi finali öncesi) Spor Arena Youtube Kanalı'na verdiği röportajda Benzema ile ilgili şunları söylemişti:

Kitap yazma sebeplerim arasında Benzema var, Allah belasını versin. Nefret ettim... Manchester City'yi elediler, Chelsea'yi elediler, PSG'yi elediler. Antrenmana gidiyorum çocuklar bana bakıyor. Söyleyeceler söyleyemiyorlar da. 'Konuşun çocuklar rahat olun' diyorum. 'Ya Ergin abi adam orada neler yapıyor sen geliyorsun bizimle antrenmana çıkıyorsun' diyorlar. Hayat diyorsun... Hak ediyor adam, muazzam futbolcu. Ballon d'Or alırsa kitabın ikincisi gelmez Allah kahretmesin onu. Galiba da alacak Ballon d'Or'u öyle bir görüntü var. Çok büyük futbolcu, çok saygı duyuyorum. Muazzam bir istikrar. Real Madrid çok büyük bir takım, Benzema oraya gittikten sonra çok büyük yıldızlarla oynadı, RONALDO falan... Hep aynı seviyede kaldı. Çok büyük saygı duyuyorum.

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