Josef de Souza, Süper Lig'e geri dönüyor! Sosyal medyadan ateşi yaktı, yeni takımı belli oldu...

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Trendyol Süper Lig'in devre arasına kısa bir süre kala gözler ara transfer dönemine çevrildi. Çalışmalarına başlayan kulüpler, eksik olan bölgelerine takviye yapmak için oyuncularla görüşmelerine başlamıştı. Ülkemizde Fenerbahçe ile Beşiktaş formalarını terletmiş olan Josef de Souza da Süper Lig'e geri dönüşünün fitilini ateşledi.

"GERİ DÖNÜYORUM"





Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Geri dönüyorum" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiler sonrasında hangi takıma gideceği merak edilen Souza'nın Türkiye'de formasını giyeceği ekip de belli oldu.

BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞTI

Ajansspor'un haberine göre 34 yaşındaki futbolcu, Rams Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

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Josef de Souza'nın kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve resmi imzayı atacağı belirtildi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI





Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymiş olan Souza, siyah - beyazlı kulüple 1'er kez Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa sevinci yaşamıştı.

31 ARALIK'TA SERBEST KALACAK

Deneyimli futbolcu Beşiktaş'tan 30 Mart 2023 tarihinde ayrılmış ve Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'a bedelsiz olarak imza atmıştı. 31 Aralık'ta kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek olan Souza, serbest oyuncu statüsüne geçecek.