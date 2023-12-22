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Josef de Souza, Süper Lig'e geri dönüyor! Sosyal medyadan ateşi yaktı, yeni takımı belli oldu...

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#Josef De Souza#Beşiktaş#Başakşehir
Josef de Souza, Süper Lige geri dönüyor Sosyal medyadan ateşi yaktı, yeni takımı belli oldu...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 17:00

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanını geride bırakırken, ara transfer döneminin de açılmasına kısa bir süre kaldı. Daha önce Türkiye'de Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta forma giymiş olan ve siyah - beyazlı kulüple 1'er kez Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa sevinci yaşayan Josef de Souza da geri dönüş ateşini yaktı. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Süper Lig'de hangi takımın formasını giyeceği de öğrenildi. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'in devre arasına kısa bir süre kala gözler ara transfer dönemine çevrildi. Çalışmalarına başlayan kulüpler, eksik olan bölgelerine takviye yapmak için oyuncularla görüşmelerine başlamıştı. Ülkemizde Fenerbahçe ile Beşiktaş formalarını terletmiş olan Josef de Souza da Süper Lig'e geri dönüşünün fitilini ateşledi.

"GERİ DÖNÜYORUM"

Josef de Souza, Süper Lige geri dönüyor Sosyal medyadan ateşi yaktı, yeni takımı belli oldu...

Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Geri dönüyorum" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiler sonrasında hangi takıma gideceği merak edilen Souza'nın Türkiye'de formasını giyeceği ekip de belli oldu.

BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞTI

Ajansspor'un haberine göre 34 yaşındaki futbolcu, Rams Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

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Josef de Souza'nın kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve resmi imzayı atacağı belirtildi.

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FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI

Josef de Souza, Süper Lige geri dönüyor Sosyal medyadan ateşi yaktı, yeni takımı belli oldu...

Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymiş olan Souza, siyah - beyazlı kulüple 1'er kez Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa sevinci yaşamıştı.

31 ARALIK'TA SERBEST KALACAK

Deneyimli futbolcu Beşiktaş'tan 30 Mart 2023 tarihinde ayrılmış ve Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'a bedelsiz olarak imza atmıştı. 31 Aralık'ta kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek olan Souza, serbest oyuncu statüsüne geçecek.

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#Josef De Souza#Beşiktaş#Başakşehir

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