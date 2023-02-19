Josef de Souza Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı

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Beşiktaş ile anlaşarak yollarını ayıran Josef de Souza, Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile anlaştı.

Brezilyalı oyuncu Türkiye'den ayrılmadan önce A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Buraya ilk geldiğimde mutluydum ama İstanbul'u ve takımları bilmiyordum. Şu an bu ülkeye ve oynadığım takımlara dair çok büyük sevgi besliyorum. Yalnızca sahada değil, saha dışında da yaptıklarımdan dolayı çok mutluyum. Türkiye sonsuza dek kalbimde olacak. Ne zaman olur bilmiyorum ama buraya birkaç sene içinde geri dönmeyi istiyorum."

"BU KULÜP VE TARAFTARLAR İÇİN ADİL OLMAYACAKTI"

"Kontratı uzatmak için konuştuk ama eski Josef gibi hissetmiyorum. Bu kulüp ve taraftarlar için adil olmayacaktı. Benden çok fazla şey beklediklerini biliyorum. Son zamanlarda performansım biraz düştü. Yolları ayırma kararı aldık. Beşiktaş'ı, Ceyhun Kazancı'yı, başkanımızı çok seviyorum. Her zaman bana çok destek oldular. Beşiktaş taraftarının Çin'de de yanımda olacağını biliyorum."

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FENERBAHÇE MAÇINDAKİ GOL SEVİNCİ

"Yine daha önce olduğu gibi sevinebilirim. Benim çalışma tarzım ve karakterim böyle. Fenerbahçe, Galatasaray hiç fark etmez, aynı şekilde sevinirim. Fenerbahçe'de oynarken de Beşiktaş'a karşı böyleydim. Onlar buna üzülebilir ama ben bir üzüntü duymuyorum. Bu sadece futbol. Saha içindeki tavırlarımdan şikayet edebilirler ama saha dışında hiçbir şikayet duymadım. Bana saygı duyduklarını biliyorum. Ali Koç konusuna gelecek olursak, o benim eski başkanım ve ona çok saygı duyuyorum. Aynı Aziz Yıldırım ve Ahmet Nur Çebi'ye olduğu gibi. Lütfen benimle dargın kalmayın. Türkiye'den bu duyguyla ayrılmak istemiyorum. Tüm takım taraftarlarına teşekkür ederim."

"MAALESEF BİZİM İÇİN İŞLER YOLUNDA GİTMEDİ"

Galatasaray, bu sezon çok iyi futbol oynuyor. FENERBAHÇE de öyle. Maalesef bizim için işler yolunda gitmedi. Bazı problemler yaşadık. Çok fazla sakatlık oldu. Son haftalarda da çok iyi oynayamadık. Bence Galatasaray ve Fenerbahçe sonuna kadar savaşacak. Galatasaray'ı daha avantajlı görüyorum. 6 puan öndeler ve her maçı çok iyi oynuyorlar.