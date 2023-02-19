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Kayserispor'dan Beşiktaş'a Onur Bulut tepkisi! "Kararı hukuk verecek"

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#Transfer#Kayserispor#Beşiktaş
Kayserispordan Beşiktaşa Onur Bulut tepkisi Kararı hukuk verecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 18:50

Süper Lig ekibi Kayserispor'da Basın Sözcüsü Samet Koç, Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut'un sözleşmesinde 1 milyon Euro'luk çıkış maddesi olmadığını kaydederek son kararı hukukun vereceğini belirtti.

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Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Beşiktaş'ın kendileriyle anlaşmadan Onur Bulut'la sözleşme imzaladığını ve konuyu artık hukukun çözeceğini kaydetti.

Onur Bulut transferine ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, "Futbolcu ile olan ve bitimine 6 ay kalan sözleşmeyi dönem içi olarak 3 yıl uzattık. Bu sözleşme TFF'ye tescil edildi. Ardından Beşiktaş'tan 1.25 milyon Euro'luk yazılı teklif aldık. Biz de 3.5 milyon Euro + KDV karşı teklife yazılı olarak cevap verdik. Bunu takiben de Beşiktaş Kulübü 1 milyon Euro tutarında açıklaması olmayan bir havale gönderdi. Biz de sebebe dayanmayan bu ödemeyi Beşiktaş'a iade ettik. Aynı akşam sosyal medyada futbolcunun Beşiktaş'a imza attığı açıklandı. Ertesi gün dekonta açıklama yazılarak para bize tekrar gönderildi. Beşiktaş'a ihtarname çekerek 3.5 milyon Euro + KDV isteğimizi yeniledik. TFF'nin tescil ettiği sözleşmede futbolcunun çıkış hakkının olmadığını bildirdik. Kulübümüz ile Onur Bulut arasında çıkış hakkı konusunda düzenleme ihtiva eden bir protokol bulunmamaktadır. Konu artık hukuki zeminde tartışılmaktadır." ifadelerini kullandı.

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Samet Koç ayrıca, "Deprem şu an birinci önceliğimiz. Hayat normalleşmeye başladığı anda Beşiktaş'a gereken cevabı vereceğimizden şüpheniz olmasın." açıklaması yaptı.

 

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#Transfer#Kayserispor#Beşiktaş

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