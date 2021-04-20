Jose Mourinho'nun Londra'dan ayrılışında dikkat çeken anlar! Tottenham'ın kararı için çarpıcı 'Avrupa Süper Ligi' iddiası

Tottenham, futbolla ilgilenen herkesin 12 dev kulübün kurma kararı aldığı Avrupa Süper Ligi ile ilgili son dakika haberleri okurken menajeri Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

KARİYERİNDE BİR İLKİ BU SEZON YAŞADI

32 haftası geride kalan Premier Lig'de 50 puanla 7. sırada bulunan Tottenham, bu sezon ligde 10 kez mağlup oldu. Jose Mourinho, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir sezonda 10 mağlubiyet aldı.

FA CUP FİNALİ ÖNCESİ KOVULMASI TARTIŞILDI

Tottenham'da başkan Daniel Levy'nin takımı FA Cup finaline taşıyan Mourinho'nun 15 Mayıs'ta oynanacak final öncesi gönderilmesi de eleştirildi.

"AVRUPA SÜPER LİGİ'NE KARŞI ÇIKTIĞI İÇİN GÖNDERİLDİ"

Bu karar sonrası İngiliz basınında Mourinho'nun, Tottenham'ın da içinde bulunduğu 12 kulüp tarafından kurulan Avrupa Süper Ligi fikrine karşı çıktığı için apar topar gönderildiği yönünde haberler çıktı ancak üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen bu haberler doğrulanamadı.

GAZETECİLER EVİNE AKIN ETTİ

Ayrılık kararı sonrası Tottenham tesislerinden arabasıyla ayrılan Portekizli teknik adam, Londra'nın merkezindeki evine geldi ve şehirden ayrılmak için toplanmaya başladı. Bu sırada gazeteciler, Mourinho'nun evinin önünde beklemeye başladı.

VİDEO ÇEKİP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Arabasına evden taşınabilir bazı eşyalar, tablolar koyarken görüntülenen Mourinho, kendisini çeken gazetecilerin videosunu çekti ve Instagram'a koydu. Jose çektiği videoda; "Siz hep beni yayınladınız. Şimdi de ben sizi 1.1 milyonluk Instagram hesabımdan yayınlayacağım." dedi. Portekizli çalıştırıcı gazetecilerle tek tek vedalaştı.

Mourinho'nun bu anlarda neşesinin oldukça yerinde olması dikkat çekti.

TOTTENHAM DEV TAZMİNAT ÖDEYECEK

Tottenham'dan yıllık 17,5 milyon Euro kazanan Mourinho'nun tazminatı ise büyük yük olacak. Daha önce çıkan haberlerde 2023 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Portekizli çalıştırıcıyı bu sezon bitmeden kovması halinde Tottenham'ın yaklaşık 40 milyon Euro tazminat ödeyeceği belirtilmişti.

TAZNİNAT REKORTMENİ MOURINHO

Mourinho, futbol tarihinin en çok tazminat kazanan teknik direktörü konumunda. Chelsea'den iki, Real Madrid ve Manchester United'dan ise birer kez kovulan Mourinho, toplamda 79 milyon 700 bin euro tazminat kazanmıştı. Tottenham'dan 40 milyon Euro alacağı varsayılırsa Mourinho'nun toplam aldığı tazminat 119 milyon 700 bin Euro'ya ulaşacak.

2007'de Chelsea'de görevine son verilen Mourinho 20 milyon euro, 2013'te Real Madrid'de 18 milyon 700 bin euro, 2015'te bir kez daha Chelsea'den 20 milyon euro ve son olarak Manchester United'dan 21 milyon euro tazminat almıştı.

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