Florentino Perez'den Cristiano Ronaldo açıklaması!

Spor Arena Dış Haberler - Real Madrid Başkanı Florentino Perez, El Chiringuito'da Avrupa Süper Ligi'ne dair yaptığı açıklamalarda Cristiano Ronaldo'nun başkent temsilcisine geri döneceği yönündeki iddialara da değindi.

Cristiano Ronaldo'nun zamanında Real Madrid'e yaptığı katkıların altını çizen Florentino Perez, Portekizli futbolcunun Juventus ile devam eden kontratı olduğunu söyledi ve şu an için geri dönmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

"JUVENTUS'TA KALIYOR, REAL MADRID'E GERİ DÖNMÜYOR"

Florentino Perez, "Cristiano Ronaldo'yu çok seviyorum ve bu kulübe çok şey kattı ancak Juventus ile sözleşmesi var. Orada kalacak. Real Madrid'e dönmeyecek. Bu hiç mantıklı değil." şeklinde konuştu.

Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ın olası transferine de değinen deneyimli başkan, "Real Madrid'in değişikliğe ihtiyacı var. Kylian Mbappe ve bazı iyi futbolcularla ilgileniyoruz. Ancak henüz kendisiyle görüşmedim. Haaland'ın babası ise geldi ve müzemizi ziyaret etti." dedi.

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