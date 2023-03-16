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Jorge Sampaoli: İlk yarıları Fenerbahçe, ikinci yarıları biz kazandık

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#Sevilla#Fenerbahçe#Jorge Sampaoli
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 23:39

Sevilla, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçeye 1-0 mağlup oldu. İlk maçı 2-0 kazanan İspanyol ekibi, adını çeyrek finale yazdırdı. Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Turu geçmeyi hak ettiklerini belirten Jorge Sampaoli, "Burada oynamak çok zordu ama iyi reaksiyon verdik. İlk yarıyı penaltıdan yediğimiz gol sonucunda geride kapattık. İkinci yarı daha iyi bir performans sergiledik. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Turu geçmek için her şeyi denedik" dedi.

Arjantinli teknik adam ligdeki performanslarının sorulması üzerine ise "Tabii ki çok zor bir durumdan çıktık. Bugün iyi oynamak zorundaydık. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Bu turda iyi oynadığımızı ve hedefimizi gerçekleştirebildiğimizi söyleyebilirim. Lig maçlarında da bu şekilde oynayarak kalitemizi göstermeliyiz. Bu performansımızı lige de yansıtmalıyız" ifadelerini kullandı.

Jorge Sampaoli: İlk yarıları Fenerbahçe, ikinci yarıları biz kazandık


İLK YARILARI FENERBAHÇE, İKİNCİ YARILARI BİZ KAZANDIK

Jorge Sampaoli, "İki takım arasında oynanan 4 devre sonunda kaçını siz, kaçını Jorge Jesus kazandı" sorusuna, "İlk yarıları Fenerbahçe, ikinci yarıları biz kazandık. 2-2 diyebiliriz." diye yanıt verdi.

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#Sevilla#Fenerbahçe#Jorge Sampaoli

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