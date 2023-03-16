Jorge Sampaoli: İlk yarıları Fenerbahçe, ikinci yarıları biz kazandık

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Turu geçmeyi hak ettiklerini belirten Jorge Sampaoli, "Burada oynamak çok zordu ama iyi reaksiyon verdik. İlk yarıyı penaltıdan yediğimiz gol sonucunda geride kapattık. İkinci yarı daha iyi bir performans sergiledik. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Turu geçmek için her şeyi denedik" dedi.



Arjantinli teknik adam ligdeki performanslarının sorulması üzerine ise "Tabii ki çok zor bir durumdan çıktık. Bugün iyi oynamak zorundaydık. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Bu turda iyi oynadığımızı ve hedefimizi gerçekleştirebildiğimizi söyleyebilirim. Lig maçlarında da bu şekilde oynayarak kalitemizi göstermeliyiz. Bu performansımızı lige de yansıtmalıyız" ifadelerini kullandı.