Fenerbahçe - Sevilla maçında Jesus'un ilginç anı! Sampaoli'yi bulamayınca sinirlendi...

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı Kadıköy'de 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, ilk maçta aldığı 2-0'lık yenilgi sebebiyle turnuvaya veda etti.
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, maçın başlama vuruşundan önce ilginç bir an yaşadı.
Seremoni öncesi kenarda bir süre başarı dileklerini sunmak için Jorge Sampaoli'yi arayan Jesus, Arjantinli meslektaşını bulamayınca çevresindekilere sinirlendi. Sampaoli'nin Jesus'u çevreleyen fotomuhabirlerin arkasında kaldığı anlaşıldı.
İki tecrübeli teknik adam bu olayın ardından sarılarak birbirlerine başarı diledi.