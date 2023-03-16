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Fenerbahçe - Sevilla maçında Jesus'un ilginç anı! Sampaoli'yi bulamayınca sinirlendi...

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Fenerbahçe - Sevilla
Fenerbahçe - Sevilla maçında Jesusun ilginç anı Sampaoliyi bulamayınca sinirlendi...
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 23:02

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı öncesi rakip teknik direktör Jorge Sampaoli'yi saha kenarında bulamayınca çevresindekilere sinirlendi.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı Kadıköy'de 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, ilk maçta aldığı 2-0'lık yenilgi sebebiyle turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, maçın başlama vuruşundan önce ilginç bir an yaşadı.

Seremoni öncesi kenarda bir süre başarı dileklerini sunmak için Jorge Sampaoli'yi arayan Jesus, Arjantinli meslektaşını bulamayınca çevresindekilere sinirlendi. Sampaoli'nin Jesus'u çevreleyen fotomuhabirlerin arkasında kaldığı anlaşıldı.

İki tecrübeli teknik adam bu olayın ardından sarılarak birbirlerine başarı diledi.

Fenerbahçe - Sevilla maçında Jesusun ilginç anı Sampaoliyi bulamayınca sinirlendi...

Fenerbahçe - Sevilla maçında Jesusun ilginç anı Sampaoliyi bulamayınca sinirlendi...

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Fenerbahçe - Sevilla

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