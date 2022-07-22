'Jorge Jesus'un takımı' ilk sınavı geçti! Dinamo Kiev karşısında Fenerbahçe...

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Yeni sezonunun ilk resmi maçını, kadrosunda 7 milli futbolcu barındıran güçlü Dinamo Kiev karşısında oynayan Fenerbahçe, skor anlamında İstanbul’a avantajla dönerken sahaya koyduğu futbolla da yeni sezon öncesi umut verdi.

Taraftarlarına 14 sezondur Ülker Stadı’nda Şampiyonlar Ligi Marşı dinletemeyen sarı lacivertli ekip, ikinci ön eleme turunda Avrupa futbolunun önemli takımlarından biri olan Dinamo Kiev karşısında beğeni topladı. Oyunun kontrolünü sürekli elinde tutmayı başaran Kanarya, 0-0’lık skorla İstanbul’a yüksek tur umuduyla döndü.

Yenilere güvenerek oynattı

Çalıştırdığı kulüplerde kendi takımını yaratmasıyla tanınan Jesus, Fenerbahçe’de üç kulvarda, sadece başarıya inandığı isimlerle yürüyeceğinin ilk sinyalini bu maçta verdi. Çok güvendiği genç İsmail Yüksek’le takımla çok fazla çalışamamalarına rağmen King ve Arao’ya ilk 11’de şans veren Portekizli teknik adamın ikinci yarıda da diğer yeniler Bruma ve Lincoln’ü sahaya sürmesi “Jesus kendi kadrosunu yaratıyor” diye yorumlandı.

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Karşılaşmayı domine etti

Dinamo Kiev karşısında maça 4-4-2 taktik anlayışıyla başlayan Portekizli teknik adam, Arao ve İsmail Yüksek’in mücadeleci oyuna bağlı olarak dirençli orta sahasıyla 90 dakika maçı domine etmeyi başardı. Çok değil daha iki sezon önce 3. Lig’de oynayan İsmail Yüksek gerçek mevkisi olan 8 numarada daha başarılı gözükürken ilk maçı olmasına rağmen Arao de başarıyla mücadele etmesi taraftarları sevindirdi. İlk kez sarı lacivertli formayı giyen bir başka isim olan King ağır antrenmanlar nedeniyle yorgun gözüktü.

Szalai yeniden doğdu

Güney Koreli stoper Kim Min Jae’nin kadrodan çıkmasıyla defansın göbeği Serdar Aziz-Attila Szalai şeklini alırken, Macar oyuncunun formunun zirvesinde olması Kim’in gitmesiyle endişelenen taraftarların yüreğine su serpti. Avrupa’da birçok kulübün transfer listesinde olan Macar futbolcu yeni sezonda sarı lacivertlilerde kalırken futboluyla bu sezon için büyük umut verdi.

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Taraftarlar 'golcü şart' dedi

Dinamo Kiev maçının ardından özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar, deplasmanda oynanan cesur ve baskılı futbolun beğenildiği yönünde olurken, takımın gol yollarındaki sorunu kaliteli bir santrforla çözmesi gerektiği yönünde fikirlerin çok olması dikkat çekti.

Devlerin kapışması ikinci raunda kaldı

Avrupa’da tanınan iki deneyimli teknik adam Jorge Jesus ve Mircea Lucescu’nun haftalardır masa başında kurguladıkları taktik mücadelesinin de beraberi bitip kozların ikinci maça kalması İstanbul’da oynanacak maçın önemini bir kat daha artırdı

Tisserand hamlesi takımı kurtardı

UEFA’nın maçın başlama vuruşuna 24 saat kalaya kadar takımlara tanıdığı iki değişiklik hakkından Tisserand’ı kadroya çekerek kullanan Jesus, Serdar Aziz’in sakatlığı nedeniyle bu ismi sahaya sürdü. İkinci yarıda sağlıklı ve diri bir isimle başlayan Fenerbahçe’de savunma ikinci 45 dakikada da ayakta kalırken Jesus’un hamlesinin ne kadar doğru olduğu görüldü.

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Kanarya rövanş için mesaiye hemen başladı

F.Bahçe rövanş maçının hazırlıklarına dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Takım taktik antrenman gerçekleştirirken sadece Mert Hakan ve Gustavo, günü özel çalışmayla tamamladı.