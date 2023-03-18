Jorge Jesus'un play-off çıkışıyla ilgili çarpıcı yorum: Türkiye macerasını kafasında bitirmiş, sezon sonu gitmeye zemin hazırlıyor

Haberin Devamı

Meleke: Dünya Kupası öncesi Fenerbahçe iyi oynayıp galip gelirken sahada kazanılıyordu da şimdi mi sahada kazanılmıyor? Arslan: Bu, Türkiye’den hasarsız ayrılmayı düşünen bir hoca kurnazlığı. Aydınus: Jesus o sözlerle kendi taraftarlarında ümitsizlik yarattığının farkında değil. Onay: Daha açıklayıcı ve net olması gerekiyor.

UĞUR MELEKE: DÜNYA KUPASI SONRASI ÇOK DEĞiŞTi

Jesus’un Türkiye macerasını iki ayrı perdede değerlendiriyorum. Dünya Kupası öncesi son derece makul ve bilge bir göruntü çizen Jesus, kupa sonrası yerini adeta düşük düşünsel kalitedeki ikizine bırakmış gibi! Sezon ortası statünün değişmesini doğru bulmuyorum. Ortada futbolun statüsünü değiştirecek düzeyde bir fors majör yok. Lig sezon başında açıklanan statüsüyle bitirilmeli. “Maçlar sahada kazanılmıyor” açıklaması da akıl dışı. Dünya Kupası öncesi Fenerbahçe iyi oynayıp galip gelirken sahada kazanılıyordu da şimdi mi sahada kazanılmıyor? Jesus bence Türkiye macerasını kafasında bitirmiş.

Haberin Devamı

MEHMET ARSLAN: GERiYE DÜŞENLERiN BAŞVURDUĞU TAKTiK

Futbolda masa başı oyunları hep konuşuldu. Hatırlayın Abdürrahim Albayrak, G.Saray ligde puan kaybedince, “VAR kayıtlarını açıklayacağım” demişti. Ne oldu sonra? Kocaman bir hiç. Jesus bir iyilik yapacaksa çıkıp saha dışında nasıl maç kazanılıyor bunu açıklamalı. Geriye düşen takımların başvurduğu bir taktik bu. Play-off’a gelince... Lig oynanırken kuralların değiştiğine çok şahit olduk. Premier Lig’de bu açıklamayı yapabilir mi Jesus? Depremi bahane etmek hiçbir spor kulübüne yakışmaz. Jesus, play-off önerisinden önce hiç verim alamadığı Lincoln, Pedro ve King’i neden Arda’ya tercih ettiğini açıklasın. Bu, takımı düşünen bir teknik adam yaklaşımı değil; Türkiye’den hasarsız ayrılmayı düşünen bir hoca kurnazlığı.

FIRAT AYDINUS: SEZON SONU GiTMEYE ZEMiN HAZIRLIYOR

Jesus’un Avrupa medyasına yaptığı açıklamalar ve Sevilla maçı sonrası yorumlarıyla sanki “Ben sezon sonu gideceğim, sebeplerim de bunlar” demeye zemin hazırlıyor. Sezon içinde “Türkiye ligi güçlü, kaliteli ve oyun seviyesi yüksek” derken ve başarılı olduğu süreçte hakem kararlarını dikkate almayan, saygılı bir teknik adam profili çizerken ne oldu da “Türkiye’de sportif konuşmak çok zor. Maçlar masada oynanmaya başlandı” çıkışı doğdu? Bu masa başında alınan sonuçlar tüm takımları içeren bir durum mu yoksa bazıları için mi geçerli? Böyle bir tespiti varsa açıklaması gerekir. Play-off konusunda, puan dağılımı ile ilgili her iki kanada hak verenler çıkabilir. Fakat Jorge Jesus açısından bakıldığında, açıklamalar talihsiz olmuş. Zira o sözlerle taraftarlarda ümitsizlik ve hayal kırıklığı oluşturduğunun farkında değil.

Haberin Devamı

GÜNTEKİN ONAY: PLAY-OFF ÖNERiSi MANTIKLI DEĞiL

Jorge Jesus’un ‘sezon sonunda ilk 4 takım play-off oynasın’ önerisi mantıklı değil. Lakin Hatayspor ve Gaziantep’in fikstüre göre karşılaşması gereken takımlara hükmen 3 puan verilmesi de yanlış. Bu durum ligin tüm dengelerini bozuyor. Jesus’un, “Türkiye’de maçlar sahada kazanılmıyor” iddiası da çok radikal. Portekizli teknik adamın bu konuda daha açıklayıcı ve net olması gerekiyor.