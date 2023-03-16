Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sevilla maçı sonrası flaş sözler: 'Play-off oynanmalıydı, maçlar sahada kazanılmalı'

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Avrupa Ligi'ne veda ettikleri Sevilla maçı sonrasında konuştu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

Takımımın göstermiş olduğu performanstan ötürü oyuncularımla gurur duyuyorum. İyi bir maç çıkardık ama turu geçemedik. Sevilla'daki dezavantajlı skoru tersine çeviremedik.

KALİTEYİ SAHAYA YANSITTIK AMA...

Bugün gösterdiğimiz performans, Avrupa Ligi'nin üst seviye takımlarının gösterdiği bir performanstı. Güçlü ve iyi bir takıma karşı oynadık. Üzgünüz. Futbolun bütün kalitesini sahaya yansıttık ama maç istediğimiz gibi gitmedi, tur atlayamadık.

SEVILLA BUNU İSTİYORDU

Taraftarların sahaya atmış olduğu maddelerden sonra ritmimiz bozuldu. Bu bir gerçek. Sevilla da bunu istiyordu. Zaten Sevilla maç içinde anti oyun dediğimiz oyunu uyguladı. Ellerinden geleni yaptılar. Taraftarlarımız da bu nedenle gerildiler elbette. Onların yapmış olduğu şey, Sevilla'ya yardım etti. Sevilla, 'anti-futbol' oynuyordu zaten. Oyunu durdurmaya çalışıyorlardı. O dakikada hiçbir şey yapmalarına gerek kalmadı. Bizim taraftarlarımızın attığı maddeler nedeniyle oyun durdu ve Sevilla'nın istediği oldu.

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EN İYİ MAÇIMIZI OYNADIK

Bu sene en iyi maçımızı oynadık. Ofansif anlamda çok dinamiktik. Çok pozisyona girdik. Takım sahada hem toplu hem topsuz neler yapması gerektiğini biliyordu

1 TANE BİLE POZİSYONU YOKTU

Sevilla hiçbir şey yapmadı. Girdikleri 1 tane bile pozisyon yoktu. Sadece duran toptan bir tehlikeleri vardı. Bugün 15 şutumuz vardı. Yüzde 65 topa sahip olduk. Güçlü bir oyun sergiledik. Biz turu bugün değil, Sevilla'da kaybettik. İki maçta da pozisyonları gole çeviremedik. Farkı yaratan bu oldu. İki maça da bakınca üstün olan taraf bizdik.

PLAYOFF OYNANMASI GEREKİYORDU

Ligi kim kazanırsa kazansın söylüyorum, ben maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Bana göre ilk 4 takımın playoff oynaması gerekiyordu. Bu benim fikrim. Maçlar sahada kazanılmalı, masa başında değil.

SPORTİF BİR GERÇEKLİĞİ YOK

Türkiye'de 3 kupa var, 2'sinde devam ediyoruz. Ligde yeniden lider olabileceğimize, kupayı da kazanabileceğimize inanıyoruz. Ancak bana göre bu ligin sportif gerçekliği yok. Maçlar sahada kazanılmıyor, kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum.

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