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Galatasaray'da Okan Buruk'tan maç sonu hakem eleştirisi: 'İki kırmızı kart pozisyonu vardı'

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasarayda Okan Buruktan maç sonu hakem eleştirisi: İki kırmızı kart pozisyonu vardı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 22:49

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Konyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

İlk yarı iki tane kırmızı kart pozisyonu vardı, Leo Dubois'in ayağına basılması... Ahmet Oğuz'un Rashica'yı arkadan çekmesi. Zorbay Küçük'ün göstermediği iki kırmızı kartla maça etkisi vardı.

RAKİBİMİZİN MAÇINA BAKACAĞIZ

9 puan önde girdik ama şimdi rakibimizin maçına bakacağız. Kafamızı kaldırıp, nasıl 14 maç kazandıysak, aynı performansı göstermeye çalışacağız

ACELE ETTİK

Konyaspor'u tebrik ediyorum. Acele ettik. Top kayıpları yaptık. Kötü orta yaptık. Kötü pas yaptık. Özellikle son bölümlerde iyi değildik.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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