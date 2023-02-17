Jorge Jesus, kan bağışı kampanyasına destek verdi

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Kan bağışı alanını ziyaret eden ve Fenerbahçe Televizyonuna açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, bu tür kampanyaların önemine değindi. Deneyimli çalıştırıcı, "Hepimizin elinden geldiğince yardımcı olması çok önemli. Herkes imkânı doğrultusunda yardım etmeli diye düşünüyorum. Acı çeken insanlar için bu tür dayanışma kampanyaları çok önemli. Çok fazla insan acı çekiyor. Bu tarz jestler, en azından bazı insanlara dokunabilmemize, bazı insanlara yardım edebilmemize sebep oluyor. O yüzden bu tarz yardımların önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.



Fenerbahçeli futbolcularla bir araya gelen depremzede Mehmet Akif Ağaç ile ilgili de konuşan Jorge Jesus, "Bildiğim kadarıyla depremde ailesini kaybetti. Onun yüzünde bir nebze gülücük oluşturabildiysek, ne mutlu bizim için. Çok sevdiği kulübü Fenerbahçe'nin tesislerini ziyaret etme fırsatı buldu. Onu birazcık bile mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Çünkü acı çeken insanların kalbine dokunmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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