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Jorge Jesus, kan bağışı kampanyasına destek verdi

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Deprem
Jorge Jesus, kan bağışı kampanyasına destek verdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 18:17

Jorge Jesus, Fenerbahçe’nin deprem felaketi sonrasında yaraları sarmak için Kızılay ile birlikte Birlik ve beraberlik bizim #kanımızdavar! diyerek başlattığı Kan Bağışı kampanyasına destek oldu.

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Kan bağışı alanını ziyaret eden ve Fenerbahçe Televizyonuna açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, bu tür kampanyaların önemine değindi. Deneyimli çalıştırıcı, "Hepimizin elinden geldiğince yardımcı olması çok önemli. Herkes imkânı doğrultusunda yardım etmeli diye düşünüyorum. Acı çeken insanlar için bu tür dayanışma kampanyaları çok önemli. Çok fazla insan acı çekiyor. Bu tarz jestler, en azından bazı insanlara dokunabilmemize, bazı insanlara yardım edebilmemize sebep oluyor. O yüzden bu tarz yardımların önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Fenerbahçeli futbolcularla bir araya gelen depremzede Mehmet Akif Ağaç ile ilgili de konuşan Jorge Jesus, "Bildiğim kadarıyla depremde ailesini kaybetti. Onun yüzünde bir nebze gülücük oluşturabildiysek, ne mutlu bizim için. Çok sevdiği kulübü Fenerbahçe'nin tesislerini ziyaret etme fırsatı buldu. Onu birazcık bile mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Çünkü acı çeken insanların kalbine dokunmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. 

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Jorge Jesus, kan bağışı kampanyasına destek verdi

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Deprem

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