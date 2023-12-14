Jasikevicius: Fenerbahçe'de olmam çılgınca geliyor

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Dimitris Itoudis ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko'da göreve gelen Sarunas Jasikevicius'un ilk açıklamaları şu şekilde:

Transfer sürecimde her şey çok yoğun ve hızlı bir şekilde oldu. Elbette yaşanan durum kolay değil ama günün sonunda biz işimizi yapmak, Fenerbahçe’ye maçlar ve umarım ki büyük başarılar kazanması adına yardım etmek için buradayız. Buraya geldiğim için çok heyecanlıyım. Çok fazla tanıdık yer ve tanıdık yüz var burada. Önümüzde zor bir süreç var. Herkesin desteği ile yenilikleri sisteme dahil ederek devam edeceğiz. Burada oynamamın üzerinden çok fazla geçmedi. Şu anda burada koç olmam çılgınca geliyor. Fenerbahçe'nin ne anlama geldiğini bilmek ve arkasındaki büyük desteği bilerek sahaya çıkmak çok güzel bir şey.

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Monaco maçına gelecek olursak; herkesin onların kalitesinin farkında olduğunu düşünüyorum. Son olarak Final Four’da yer almış, koçları ve oyuncu gruplarıyla devamlılığı olan bir proje takımı. Sadece parkeye çıkmalı, elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve kazanmaya çalışmalıyız. Elbette içinde bulunduğumuz durumda her şey gerçekten çok hızlı oldu. Oyuncularımızı, sahip oldukları oyun düzeninin üzerine çok ufak dokunuşlarla ve bilgilerle bu maça hazırlamaya çalışacak, karşılaşmayı kazanmak için mücadele edeceğiz.