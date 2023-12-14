Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius dönemi resmen başladı

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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 2025-26 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır. 2010-11 sezonunda oyuncu olarak Kulübümüze hizmet eden, bu süreçte Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Sarunas Jasikevicius, başantrenör olarak Fenerbahçe Ailesi’ne geri döndü!