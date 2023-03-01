İtalyanlardan bomba transfer iddiası: Juventus, Nicolo Zaniolo için 35 milyon Euro ödeyecek

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Devre arasında Roma’dan transfer edilen ve henüz Galatasaray ile resmi maça çıkmayan Nicolo Zaniolo’nun sezon sonu Serie A’nın başka bir devi Juventus’a transfer olacağı iddia edildi. Ünlü İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport sarı kırmızılıların 15 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Zaniolo’yu Juventus’un 35 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödeyerek transfer etmeyi düşündüğünü öne sürdü.

FRATTESİ DE GÜNDEMDE

Gazete haberinde ayrıca Torino ekibinin teknik direktörü Massimiliano Allegri’nin gelecek sezondan itibaren İtalyan oyuncuların ağırlıkta olduğu bir takım kurmayı planladığını Zaniolo’nun yanı sıra Sassuolo’da forma giyen Davide Frattesi’yi de düşündüğünü yazdı.

‘KENDiNE iNAN’ DÖVMESiNiN SIRRI

Corriere dello Sport, Nicolo Zaniolo’nun Galatasaray’a transfer olduktan sonra boynuna yaptırdığı ‘Kendine inan’ dövmesinin İtalya’daki son günlerini ve Aslan’a transferini özetlediğini öne sürdü.