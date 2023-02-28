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Galatasaray'dan Anderson Talisca hamlesi! Anlaşma sağlandı

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#Transfer#Galatasaray#Anderson Talisca
Galatasaraydan Anderson Talisca hamlesi Anlaşma sağlandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 19:18

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da oynayan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın Galatasaray ile el sıkıştığı iddia edildi.

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Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'ın sürpriz bir transfer daha imza atabileceği iddia edildi.

Sezon başı ve ara transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, bir bomba transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.

 Suudi gazeteci Jryan Al-Odhiani'nin haberine göre, Al Nassr'da Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olan Anderson Talisca, Suudi ekibinden ayrılma kararı aldı.

Haberde, Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Talisca ile Galatasaray'ın sözlü anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Al Nassr'da bu sezon 16 maçta 14 gol atan Anderson Talisca'nın sarı kırmızılı formayı giymeye çok yakın olduğu kaydedildi.

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#Transfer#Galatasaray#Anderson Talisca

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