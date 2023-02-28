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Süper Lig'in yıldızlarından 'Omuz Omuza' kampanyasına destek

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#Omuz Omuza#TFF#Süper Lig
Süper Ligin yıldızlarından Omuz Omuza kampanyasına destek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 16:30

Süper Lig ekiplerinin formasını giyen futbolcular, yarın başlayacak olan 'Omuz Omuza' kampanyasına video mesaj göndererek destekte bulundu.

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Türkiye'yi sarsan büyük deprem felaketleri sonrası; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı paydaşlığında organize edilen ve yarın beIN Sports, TRT Spor, Tivibu Spor, A Spor ve TV 8,5'un ortak canlı yayınıyla başlayacak olan 'Omuz Omuza' kampanyasına futbolculardan destek geldi. Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün; Fenerbahçeli Altay Bayındır, Attila Szalai, Serdar Aziz; Beşiktaşlı Alexandru Maxim, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç; Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Stefano Denswil ve Manolis Siopis'in yanı sıra birçok Anadolu kulübünün futbolcuları, video mesaj göndererek kampanyaya destek verdi.

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#Omuz Omuza#TFF#Süper Lig

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