İşte Galatasaray'ın Milot Rashica formülü! Bonservis ücreti için gereken kaynaklar belirlendi

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Sarı kırmızılılar, bu sezon kiralık gittikleri takımlarda çok başarılı olan Mustafa Muhamed ve Olimpiu Morutan’ı satıp, elde edeceği geliri Milot Rashica’nın bonservisine aktaracak. Muhamed’i Nantes, Morutan’ı da Torino satın almak istiyor.

G.Saray yönetimi, özellikle son 6 haftada gösterdiği başarılı performansla takımın liderliğe yükselmesinde büyük payı olan ve camiaya tam uyum sağlayan Milot Rashica’nın bonservisini almak için çalışmalara başladı.

Norwich City Kulübü’nden kiralanan Kosovalı kanat oyuncusundan bu konuda olumlu görüş alan sarı kırmızılılar, bonservis ücretini bu sezon başka takımlara kiraladığı Mustafa Muhamed ve Olimpiu Morutan’ı satarak temin edecek. Yeni takımlarında başarılı olan iki futbolcunun sezon sonunda yüksek bedellere satılması bekleniyor.

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MUSTAFA MUHAMED 5.75 MORUTAN 5.5 MİLYON EURO

Nantes Kulübü’ne 5 milyon 750 bin Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Mısırlı santrfor Muhamed, oynadığı 23 maçta 6 gol attı, 4 de asist yaptı. Fransız ekibinin sezon sonu sözleşmede yer alan bedeli ödeyip bonservisi almasına kesin gözüyle bakılıyor. İtalya Serie B ekibi Pisa’da 18 maçta 4 gol, 7 asist üreten Morutan da Serie A takımlarından Torino’nun transfer listesinde.

Pisa’ya 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Rumen futbolcunun Torino tarafından satın alınması bekleniyor. Rashica Galatasaray formasıyla oynadığı 11 resmi maçta 2 gol, 2 asist kaydetti.