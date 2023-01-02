Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

İşte Galatasaray'ın Milot Rashica formülü! Bonservis ücreti için gereken kaynaklar belirlendi

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Milot Rashica#Transfer
İşte Galatasarayın Milot Rashica formülü Bonservis ücreti için gereken kaynaklar belirlendi
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 07:00

Kosovalı yıldızı satın almayı kararlaştıran Galatasaray, bonservis ücreti için gereken kaynakları belirledi.

Haberin Devamı

Sarı kırmızılılar, bu sezon kiralık gittikleri takımlarda çok başarılı olan Mustafa Muhamed ve Olimpiu Morutan’ı satıp, elde edeceği geliri Milot Rashica’nın bonservisine aktaracak. Muhamed’i Nantes, Morutan’ı da Torino satın almak istiyor.

G.Saray yönetimi, özellikle son 6 haftada gösterdiği başarılı performansla takımın liderliğe yükselmesinde büyük payı olan ve camiaya tam uyum sağlayan Milot Rashica’nın bonservisini almak için çalışmalara başladı.

Norwich City Kulübü’nden kiralanan Kosovalı kanat oyuncusundan bu konuda olumlu görüş alan sarı kırmızılılar, bonservis ücretini bu sezon başka takımlara kiraladığı Mustafa Muhamed ve Olimpiu Morutan’ı satarak temin edecek. Yeni takımlarında başarılı olan iki futbolcunun sezon sonunda yüksek bedellere satılması bekleniyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira, Serie A devlerinin radarına girdiGalatasaraylı yıldız Lucas Torreira, Serie A devlerinin radarına girdiHaberi görüntüle

İşte Galatasarayın Milot Rashica formülü Bonservis ücreti için gereken kaynaklar belirlendi

MUSTAFA MUHAMED 5.75 MORUTAN 5.5 MİLYON EURO

Nantes Kulübü’ne 5 milyon 750 bin Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Mısırlı santrfor Muhamed, oynadığı 23 maçta 6 gol attı, 4 de asist yaptı. Fransız ekibinin sezon sonu sözleşmede yer alan bedeli ödeyip bonservisi almasına kesin gözüyle bakılıyor. İtalya Serie B ekibi Pisa’da 18 maçta 4 gol, 7 asist üreten Morutan da Serie A takımlarından Torino’nun transfer listesinde.

Pisa’ya 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Rumen futbolcunun Torino tarafından satın alınması bekleniyor. Rashica Galatasaray formasıyla oynadığı 11 resmi maçta 2 gol, 2 asist kaydetti.

Gözden Kaçmasın

Demba Ba: “Galatasaray’a imza atmayarak Beşiktaş’a olan saygımı göstermek istedim” |Demba Ba: “Galatasaray’a imza atmayarak Beşiktaş’a olan saygımı göstermek istedim” | Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Milot Rashica#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu
Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu
Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota