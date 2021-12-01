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İşte Galatasaray'da siyah bandın sırrı! Başkan Elmas hemen harekete geçti...

#Galatasaray#Mustafa Cengiz#Burak Elmas
İşte Galatasarayda siyah bandın sırrı Başkan Elmas hemen harekete geçti...
Ali Naci Küçük

Cengiz’in vefatı sonrası Malatya’da oyuncuların kolundaki siyah bant, 2. yarı neden yoktu? Yanıtı Hürriyet açıklıyor... Galatasaray Başkanı Burak Elmas “Sayın başkanımızın vefatından ötürü duyduğumuz üzüntü nedeniyle gereken her türlü işlemin yapılması için kısa sürede yoğun çaba harcadık” derken kulüpten oyuncuların devre arasında forma değişimi sonrasında siyah bantları çıkardığı ifade edildi.

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Galatasaray Kulübü, 28 Kasım Pazar akşamı 37. başkanı Mustafa Cengiz’i kaybetti. Tam da Galatasaray, Yeni Malatya deplasmanında sahaya çıkmaya hazırlanırken... Saat 18.47’de bu acı haber Malatya’da stada ulaştı. Bu gelişme üzerine Galatasaray Başkanı Burak Elmas önce hemen eski başkan Mustafa Cengiz’in oğlu Sarper Cengiz’i arayarak üzüntüsünü paylaşıp baş sağlığı mesajını iletti.

Başkan hemen harekete geçti

Ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve kulüp yetkilileri yoğun bir trafik içine girdi. Sarı kırmızılılar, camia olarak yaşadıkları üzüntü nedeniyle sahaya siyah bant ile çıkmak ve saygı duruşu yapılması adına hemen TFF yetkilileri ile temas kurdu. 37. başkanı Mustafa Cengiz’in vefatı üzerine maçın başlamasına 13 dakika kala TFF Genel Sekreterliği ile temas kuruldu ve saygı duruşunda bulunulması ve sahaya da siyah bant ile çıkmak adına izin aldı.

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Malzemeciler özel olarak uyarıldı

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Hemen kulüp tarafından siyah bantlar organize edildi. Ve bu noktada kulüp yetkilileri kimsenin spekülasyon yapmasına izin vermemek adına malzemecilerini de uyardı. Futbolcuların siyah bandı seremoniye çıktıkları eşofmanların üzerine giymemesini istedi. Oyuncuların gayri ihtiyarı santra öncesinde eşofmanları, kısaca siyah bantı çıkarabilme ihtimaline karşılık formaların üzerine takılması talimatını verdi. Ve Galatasaray takımı yoğun trafik sonrasında saat 19.00’da başlayan Malatya karşılaşmasına bu üzücü gelişme sonrasında siyah bantla çıktı.

Herhangi bir talimat söz konusu değil

Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç ise dünkü köşesinde Galatasaray’ın maçın 2. yarısında takım halinde siyah bantları çıkardığına dikkat çekip, “Bu talimat Başkan Burak Elmas’tan mı yoksa Fatih Terim’den mi geldi” şeklinde bir yazı kaleme aldı. Galatasaray Kulübü ise siyah bantın duyulan üzüntü ve acı nedeniyle dünyanın her yerinde sembolik olarak takıldığını ve karşılaşmanın 2. yarısında ise futbolcuların forma değişimi sonrasında çıkardığını ifade etti.

 

"BU İDDİALARI CİDDİYE BİLE ALMIYORUM"

G.Saray Başkanı Burak Elmas ise bu iddialar ve spekülasyonlar üzerine “G.Saray yaşadığı bu üzücü gelişme üzerine yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Sayın başkanımızın vefatından ötürü duyduğumuz üzüntü nedeniyle gereken her türlü işlemin yapılması için de kısa sürede yoğun çaba harcadık. Bu iddialar son derece mesnetsiz. Bunları ciddiye alıp cevap verme gereğini duymuyorum” dedi.

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#Galatasaray#Mustafa Cengiz#Burak Elmas

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