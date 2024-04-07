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İşte Beşiktaş'ın yeni sezon planı! 19 yabancı futbolcudan 10’u ile yollar ayrılacak

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#Beşiktaş#Transfer#Süper Lig
İşte Beşiktaşın yeni sezon planı 19 yabancı futbolcudan 10’u ile yollar ayrılacak
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 07:00

Siyah beyazlı yönetim 2024-2025 sezonunda Kartal’da kadroda büyük revizyona gitmeyi amaçlıyor. Sözleşmeleri sona eren Ghezzal ve Hasic’le devam edilmesi düşünülmüyor. Svensson, Colley, Amartey, Worrall, Aboubakar, Muleka, Rebic, Rosier, Onana, Montero da gönderilmesi gündemde olan isimler. Talibi çıkmayan isimler kiralanacak veya karşılıklı olarak sözleşmeler feshedilecek.Yüksek maliyetli isimler gitmek isterlerse kendilerine kolaylık sağlanacak.

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Süper Lig’de ve Avrupa’da hayal kırıklığı yaşayan, son dönemde oynadığı futbolla da camianın büyük tepkisini çeken Beşiktaş’ta yönetim, yeni sezonda beyaz bir sayfa açmanın hesaplarını yapıyor. Gerek büyük umutlarla transfer edilen birçok ismin beklentilerin çok altında kalması, gerek yüksek maliyetler, gerekse gelecek sezon yabancı sayısının 12’ye düşürülecek olması nedeniyle yönetim birçok yabancı oyuncu ile yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

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19 İSİMDEN EN AZ 10’U GİDECEK

Kiralık verilenler dahil 19 yabancı oyuncuya sahip siyah-beyazlı ekip bunlardan en az 10’unu göndermeyi planlıyor. Ghezzal ve Hasic’in sözleşmeleri 31 Mayıs 2024’te sona ererken diğer isimler hala uzun mukavelelere sahip. Ghezzal ve Hasic’le sözleşme bitimi yolların ayrılması bekleniyor. Mukavelesi devam eden Svensson, Colley, Amartey, Worrall, Aboubakar, Muleka, Rebic, Rosier, Onana ve Montero da gönderilmesi gündemde olan isimler.

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YÖNETİM BEŞ OYUNCU TAKİP EDİYOR

Yönetimin önceliği talibi olan futbolcuları uygun bir bonservisle yollamak olsa da karşılıklı fesih ve kiralama opsiyonları da masada... Yönetim ayrılmak isteyen futbolculara da gereken kolaylığı gösterecek. Futbol Direktörü Samet Aybaba, teknik direktör Fernando Santos’tan yeni sezon için kadroda kalması kesinleşecek oyuncular konusunda rapor beklerken, Transfer Komitesi Başkanı Hüseyin Yücel, yurt dışı ve içinde en az 5 oyuncu takip ettiklerini belirtti.

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#Beşiktaş#Transfer#Süper Lig

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