Beşiktaş 2-1 İstanbulspor (Hazırlık maçı özeti)

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Süper Lig'de son olarak Başakşehir ile 1-1 berabere kalan ve galibiyet hasreti 4 maça çıkan Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sonuçlandı.

İstanbulspor'u öne geçiren golü 26. dakikada Vorobjovas atarken Beşiktaş'ın sayılarını 75'te Enes Çinemre ve 85'te Cenk Tosun kaydetti.

İstanbulspor'un Traore ile 90. dakikada kullandığı penaltıda Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlığını atlatan ve Başakşehir maçında kadroya giren Oxlade-Chamberlain, İstanbulspor maçının ikinci yarısında süre buldu.

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BEŞİKTAŞ 2-1 İSTANBULSPOR

GOL: 26' Vorobjovas, 75' Enes Çinemre, 85' Cenk Tosun

İlk yarı sonucu: 0-1

BEŞİKTAŞ İLK 11: Ersin, Baran, Tayyip Talha, Worrall, Umut, Amartey, Demir Ege, Chamberlain, Emrecan Terzi, Muleka, Cenk.

İSTANBULSPOR İLK 11: Alp Arda, Duhaney, Deli, Mehmet, Coly, Sambissa, Vorobjovas, Loshaj, Mamdou, Vefa, Emir Kaan