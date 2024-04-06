Bayern Münih tanınmaz halde, Bayer Leverkusen 133 yıl sonra bir ilki başarmak üzere! Harry Kane'in 'laneti' sürüyor, Sacha Boey...

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Almanya Bundesliga'nın 28. haftasını namağlup lider Bayer Leverkusen, kayıpsız geçerken kendinden beklenmeyen şekilde mağlup olan Bayern Münih ise zirveden koptu.

Bundesliga'nın 28. haftasından Union Berlin'e konuk olan Bayer Leverkusen, mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve şampiyonluğa hiç olmadığı kadar yaklaştı.

Bayer'e galibiyet getiren golü 45+8. dakikada Florian Wirtz kaydetti. Müsabakanın 45+3. dakikasında Gosens, kırmızı kart görerek Union Berlin'i 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen, Bayern'in kaybettiği haftada puanını 76'ya yükselterek şampiyonluğa çok yaklaştı.

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ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇIKACAKLAR

Bayern Münih'in 16 puan önünde bulunan Bayer Leverkusen, gelecek hafta kazanması halinde rakibine bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Xabi Alonso'nun öğrencileri, gelecek hafta Werder Bremen ile karşılaşacak.

NAMAĞLUP LİDER

Bundesliga'da çıktığı 28. maçında 24. galibiyetini alan Bayer Leverkusen, 4 kez de beraberlik aldı.

Namağlup liderliğini sürdüren Xabi Alonso'nun ekibi, 69 gol atarken kalesinde sadece 19 gol gördü.

İLK PEŞİNDELER

Almanya Bundesliga'nın ilk kez oynandığı 1890-91 sezonundan beri şampiyonluk sevinci yaşayamayan Bayer Leverkusen, son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih'in hegemonyasına son verip kupaya uzanmaya yalnızca bir maç uzaklıkta.

BAYERN'DEN TARİHİ YENİLGİ

Bundesliga'nın 28. haftasında Heidenheim ile deplasmanda karşılaşan Bayern Münih ise sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Voith-Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Heidenheim, 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.

2-0'I KORUYAMADILAR

Bayern Münih, 38. dakikada Harry Kane ve 45. dakikada Serge Gnabry'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Heidenheim ise 50. dakikada Kevin Sessa ve 51 ve 79. dakikalarda Tim Kleindienst'in golleriyle 2-0'dan dönerek tarihi bir galibiyet elde etti.

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Bayern Münih'te Sacha Boey kadrodan yer almazken Kim Min-Jae ise ilk 11'de yer aldı.

HARRY KANE LANETİ

Sezon başında 95 milyon Euro karşılığında Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane, Alman ekibinde gol yağdırsa da başarısızlığın önüne geçemedi.

REKOR SAYIDA GOL ATTI, BAŞARIYI GETİREMEDİ

Bayern formasıyla 37 maçta 38 gol atıp 12 asist yapan İngiliz yıldızın yüksek performansına rağmen Bavyera ekibi şampiyonluğu kaybetmeye çok yakın.

Tottenham'da kupa kazanamayan ve kariyerinde de kupası olmayan Harry Kane şampiyonluk yaşamak için geldiği Bayern'de şampiyon olma şansını kaybederken taraftarlar arasında lanetli olarak anılmaya başlandı.

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İngiliz taraftarlar, Kane için yaptıkları yorumlarda, "Harry Kane, Bayern'de lig şampiyonluğu kazanmak için Spurs'tan ayrıldı, laneti de yanında götürdü." ifadelerini kullandı.