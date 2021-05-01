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Futbol
Haber Giriş: 01.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İşte Beşiktaş'ın Süper Lig'deki şampiyonluk formülü! 5 puan kaybetse de...

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İşte Beşiktaş'ın Süper Lig'deki şampiyonluk formülü! 5 puan kaybetse de...

Beşiktaş kalan 4 haftada 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alsa dahi 2 maçından galibiyetle ayrıldığında sezonu zirvede tamamlayacak. Fenerbahçe ve Galatasaray ise 4'te 4 yaparak Beşiktaş'ın kaybını bekleyecek.

Süper Lig’de 78 puanla zirvede bulunan Beşiktaş’ta bitime 4 hafta kala şampiyonluk için hesaplamalar yapılmaya başlandı. Fenerbahçe’nin 5, Galatasaray’ın 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan siyah beyazlılar kalan 4 maçta 7 puan alması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Başka bir deyişle Kartal’ın kalan haftalarda hâlâ 1 mağlubiyet, 1 bera berlik alma lüksü bulunuyor. Bu durumda F.Bahçe ve G.Saray tüm maçlarını kazansa bile kupaya uzanan taraf; Kartal olacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ'IN KAYBINI BEKLİYOR

Son Alanya beraberliği ile birlikte Fenerbahçe’nin artık puan kaybına tahammülü yok. Sarı lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için 4’te 4 yapıp Beşiktaş’ın en az 6 puan kaybetmesi gerekiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında olası bir puan eşitliğinde ise şampiyonu üçlü averaj belirleyecek. Bu durumda hiçbir derbiyi kazanamayan Fenerbahçe yarışın dışında kalıyor. İlk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray’ın ise önümüzdeki hafta karşılaşacağı Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etmesi gerekiyor.

İşte Beşiktaşın Süper Ligdeki şampiyonluk formülü 5 puan kaybetse de...

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