İspanyollar Oğuz Aydın'a hayran kaldı: 'İşte Jose Mourinho'nun yeni icadı' | Transfer detayı...

Yaz transfer döneminde Galatasaray ile adı anılırken Alanyaspor'dan 6 milyon karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz Aydın, Süper Lig'in ilk haftalarında hocası Jose Mourinho'dan istediği şansı alamadı. Pes etmeden çalışmalarını sürdüren 24 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de sahne aldığı Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle damgasını vurdu.

Son iki maçta sergilediği performansla alkış alan Oğuz Aydın, İspanyol medyasının da radarına yakalandı.

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer sürecinden yedek kaldığı döneme, Jose Mourinho'nun onu ilk 11'e hazırlamasından son dönemdeki performansını değerlendiren İspanyollar, Oğuz Aydın'dan övgüyle bahsetti.

İşte Marca'nın gözünden Oğuz Aydın:

6 MİLYON EURO ÖDENDİ

Geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da sezonun en çok gol atan (13) ve en çok asist yapan (8) Türk oyuncu olarak kapattı. Bunun üzerine Montella tarafından Euro 2024'e aday kadrosuna seçildi fakat nihai listeden çıkarıldı. Ardından Fenerbahçe onun transferi için 6 milyon euro ödedi ve kadrosuna kattı.

İLK ETAPTA YANLIŞ ELLERE DÜŞMÜŞ GİBİYDİ

Oğuz Aydın Mourinho döneminde yanlış ellere düşmüş gibi görünüyordu. Sezona Fenerbahçe'ye yeni imza atan Allan Saint-Maximin'in arkasında başladı. Avrupa Ligi'nde listenin dışında kalan Oğuz, Ligin ilk 12 haftasında yalnızca 22 dakika oynayabildi.

Milli arada sarı lacivertlilerin Zenit'e karşı oynadığı hazırlık maçında alınan 2-1'lik galibiyette rol alan Oğuz Aydın'ın kaderi değişti.

SADECE 26 DAKİKA

Jose Mourinho onu Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya sürdü. 24 yaşındaki yıldızın 11'de yer alması, Fenerbahçe için sezonunun öncesine ve sonrasına damgasını vuracaktı.

Kayserispor'u 6-2 yendikleri maçta, sadece 26 dakikada 2 gol atan Oğuz Aydın, ayrıca bir asist de yaptı.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATMADI

Eski AZ Alkmaarlı Aydın, Türkiye'ye 2016 yılında gelmişti. Genel olarak iyi bir performans ortaya koyan Oğuz, gittiği hiç bir takımda hayal kırıklığı yaşatmadı.

Mourinho, Kayserispor maçı sonrası Gaziantep FK maçında da ona güvenerek ilk 11'de sahaya attı. 2007/08'den bu yana Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de başladığı ilk Süper Lig maçında iki gol atan ilk Türk oyuncu olmayı başaran Oğuz Aydın, Gaziantep FK mücadelesinde de fileleri sarstı. Hocasının güvenini başa çıkarmayan Aydın, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

MOURINHO'NUN SON İCADI

Sahada adeta her şeyi yaptı. Neredeyse her sorumluluğu alan sağ ayaklı kanat oyuncusu, hücumun her iki tarafında ve sol bekte oynadı. Oğuz Aydın Jose Mourinho'nun futboldaki yeni icadı oldu.

MOURINHO'DAN TRANSFER GÖNDERMESİ GELDİ

Transfer döneminde Oğuz Aydın’ı son anda kaybeden takımın şanssız olduğunu dile getiren Portekizli teknik adam Mourinho, “Biz her gün sıkı çalışıyoruz. Bu teknik direktör olarak benim kültürümün bir parçası. Sonra oyuncunun hazır olması gerekiyor. Zenit maçı benim için önemliydi. Oyuncuların rekabet için hazır olduğunu gösterdi. Oğuz bugün birçok mevkide oynadı. Vincenzo Montella’ya saygı duyarak söylüyorum bunu; ‘Kendisi bu durumdan mutlu olmalı’. Onu transfer ederken son anda kaybeden takımın şanssız olduğunu düşünüyorum. Oyuncunun bir ayağı başka bir kulüpteydi. Onu son anda aldık. 4-5 ay sonra çok iyi bir seviyeye geldi” diyerek sözlerini noktaladı.

AKDENİZ EKİBİNDE 20 GOL KATKISI VERMİŞTİ

Fenerbahçe'nin sezon başında Akdeniz ekibi Alanyaspor'dan 6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer ettiği Oğuz Aydın, geçen sezonu ligde 13 gol ve 7 asistle tamamlamıştı.

Jose Mourinho'nun hücumun sol kanadında oynattığı Oğuz, Fenerbahçe formasıyla resmi maçlarda 222 dakika sahada kaldı ve şimdiden 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.