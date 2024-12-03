Son Dakika: Beşiktaş'tan flaş seçim kararı! Kimler aday olacak?

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Çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş'ta yönetim kurulu, olağanüstü seçim kararı aldı.

Siyah beyazlılarda bugünkü toplantının ardından herhangi bir istifa kararı çıkmadığı için mevcut yönetim, 1 ay içerisinde kongre kararı alabilecek.

ÜST ÜSTE İSTİFA KARARLARI

Samet Aybaba ve Brad Fidel'in görevden alınmasıyla başlayan süreç, Hasan Arat'ın önce futbol A.Ş.'den istifa etmesiyle ardından da başkanlık görevinden istifa etmesiyle devam etmişti.

Siyah beyazlı kulüp devamındaki süreçte ise Hasan Arat'ın istifasının kabul edildiğini ve seçime kadar Hüseyin Yücel'in başkanlık yapacağını açıklamıştı.

KİMLER ADAY OLACAK?

Siyah beyazlı camiada gözler şimdiden başkan adaylarına çevrildi.

Beşiktaş'ta mevcut başkan Hüseyin Yücel'in dışında Serdal Adalı, Fikret Orman gibi isimlerin adı başkan adaylığı için anılıyordu.

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DERBİYE SERDAR TOPRAKTEPE ÇIKACAK

Siyah - beyazlı kulüpte alınan seçim kararı sonrası teknik direktörlük görevine geçici olarak Serdar Topraktepe devam edecek. Topraktepe, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde de takımın başında yer alacak.

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