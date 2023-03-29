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İspanyol devi Real Madrid, Fenerbahçeli Arda Güler'in peşinde!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Real Madrid#Arda Güler
İspanyol devi Real Madrid, Fenerbahçeli Arda Gülerin peşinde
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 07:00

Genç bir yetenek isteyen İspanyol devi Real Madrid, Fenerbahçeli yıldız Arda Güler'i takibe aldı.

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İspanyol ekibinin, Arda’nın sözleşmesinde bulunduğu iddia edilen özel bir maddeden faydalanmak istediği ileri sürüldü.

İspanyol gazetelerinden El Nacional’de yer alan habere göre Santiago Bernabéu’ya yeni bir genç yetenek isteyen Real Madrid’de Başkan Florentino Pérez Fenerbahçe’den Arda Güler’i takibine aldı.

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İspanyol devi Real Madrid, Fenerbahçeli Arda Gülerin peşinde

Haberde Real Madrid’in Fede Valverde, Rodrygo ve Vinicius’u kadrosuna katarken izlediği transfer politikasını uygulamak istediği aktarıldı.

Genç yıldızın sözleşmesinde bin 500 dakikadan az oynadığı takdirde Fenerbahçe’den 5 milyon Euro’ya ayrılabileceği yönünde bir madde bulunduğu ve Florentino Perez’in bu maddeden faydalanmak istediği ileri sürüldü.

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Real Madrid’in yanı sıra Barcelona, Atletico, Arsenal ve Sevilla’nın da Arda’yı izlediği iddia edildi.

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#Transfer#Real Madrid#Arda Güler

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