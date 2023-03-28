Türkiye - Hırvatistan maçında Stefan Kuntz'a tepki! Hakan Çalhanoğlu büyük üzüntü yaşadı, tribünler Arda Güler'i istedi ama...

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Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2’nci maçında Hırvatistan’ı konuk etti. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayan karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu’ndan Andreas Ekberg düdük çaldı. Ekberg’in yardımcılıklarını ise Fredrik Klyver ile Niklas Nyberg üstlendi. Milli Takımımız, Kovacic'in attığı gollerle Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Milli Takım 3 puanda kaldı. Hırvatistan puanını 4 yaptı ve liderliğe yükseldi. Grubun diğer maçında Letonya'yı 1-0 geçen Galler de 4 puanla ikinci sıraya çıktı. Milli Takım ikinci maçlar sonunda 3. sırada bulunuyor.

KUNTZ'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, deplasmanda 2-1 kazanılan Ermenistan karşılaşmasının 11’inde 3 değişikliğe gitti. Kuntz, Onur Bulut'un yerine Zeki Çelik, Ozan Kabak'ın yerine Salih Özcan, Cenk Tosun'un yerine ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü.

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Kaleyi ilk maçta olduğu gibi Mert Günok’a emanet eden Kuntz, savunma dörtlüsünü Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Ferdi Kadıoğlu’ndan oluşturdu. Orta sahada Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu’nu sahaya süren Kuntz, sağ kanatta Cengiz Ünder, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu’nu görevlendirdi. Kuntz, gol yollarındaki tercihi ise Enes Ünal oldu.

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KUNTZ YENİDEN 4LÜ SAVUNMAYA DÖNDÜ

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan karşılaşmasında 4'lü savunmayı tercih etti. Ermenistan ile deplasmanda oynanan ilk karşılaşmaya 3'lü savunma ile çıkan Stefan Kuntz, devre arasında yaptığı değişikliklerle 4'lü savunmaya dönmüş ve milliler karşılaşmadan 2-1lik skorla galip ayrılmıştı. Alman teknik adam, Hırvatistan karşılaşmasında ise mücadeleye 4'lü savunmayla başladı.

MAÇA HIZLI BAŞLADIK

Milli Takım, Hırvatistan karşısında mücadeleye hızlı başladı. İlk 10 dakikada önce Cengiz Ünder, ardından Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ve sağdan plase şutlarında kaleci Livakovic gole izin vermedi.

Daha sonra kornerden Çağlar'ın indirdiği topa arka direkte Kerem Aktürkoğlu vurdu ve ağları sarstı ancak ofsayt bayrağı kalktı.

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HIRVATİSTAN İLK ŞUTUNDA GOLÜ BULDU

Maçın başındaki baskımızı geçiştiren Hırvatistan 20. dakikada golü buldu. Sağ kanata atılan uzun topta Ferdi'yi rahat geçen Stanisic'in içeri çevirdiği topu ceza alanımızda çeviren rakip, Kovacic ile golü buldu ve öne geçti.

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKATLANDI, BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE KENARA GELDİ

Geriye düştükten sonra beraberliği araya Milli Takım, 38. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığıyla sarsıldı. Kaptan Hakan, sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Kenara gelirken büyük üzüntü yaşayan Hakan, kendisini alkışlayan taraftarlara alkışla karşılık verdi.

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TARAFTAR ARDA GÜLER DİYE BAĞIRDI, KUNTZ İSMAİL YÜKSEK'İ OYUNA ALDI

Hakan Çalhanoğlu için değişiklik işaret edildiği anca Bursa'da tribünler Arda Güler'in oyuna girmesi için 'Arda' diye tezahürat yaptı. Alman teknik direktör Stefan Kuntz, Hakan'ın yerine İsmail Yüksek'i oyuna sürdü.

İSMAİL'İN KAPTIRDIĞI TOP KALEMİZDE GOL OLDU

İlk yarının uzatma dakikalarında İsmail Yüksek'in orta alanda kaptırdığı top, kalemizde ağlarla buluştu. Sol çaprazdan Pasalic'in şutunda Mert'in sektirdiği topu Kovacic boş kaleye yolladı ve skoru 2-0'a getirdi.

KUNTZ'A ARDA GÜLER TEPKİSİ

Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı sonrası oyuna İsmail Yüksek'i alan Stefan Kuntz, sosyal medyadan eleştiri aldı.

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Kuntz'a yapılan eleştirilerin bazıları şu şekilde:

"Ofansif 10 numaran sakatlanmış! Ofansif Arda Güler yerine defansif İsmail Yüksel'i oyuna alıyorsun! Kuntz istifa!"

"Sakatlanan Hakan Çalhanoğlu yerine Arda Güler Oyuna alınmalıydı. Stefan KUNTZ istifa"

"Ferdi Kadıoğlu, sol değil sağ bek oynar. Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Arda Güler'in oyuna girmesi gerekiyordu."

"Sahada Arda Güler’den daha yetenekli bir adam yok. Ama takımın en yeteneklisi yedek..."

"Ellerin dibi düşüyor biz Arda Güler'i yedekte oturtuyoruz."

"Bursa tribünleri Arda tezahüratı yapıyor, skor olarak geridesin ve oyun da Arda'yı çağırıyor ama sen İsmail'i oyuna alıyorsun"

ARDA GÜLER 67'DE OYUNA GİRDİ

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İkinci yarının ilk bölümünde skorda değişiklik olmayınca Bursa tribünleri ARDA GÜLER içi tezahürat yapmayı sürdürdü. Genç yıldız, 67. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine alkışlar eşliğinde oyuna dahil oldu. Aynı dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine de Barış Alper Yılmaz oyuna girdi.