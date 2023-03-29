Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Türkiye - Hırvatistan maçı sonrası Stefan Kuntz'dan açıklamalar: Rakiple aramızdaki en önemli fark...

Güncelleme Tarihi:

#Milli Takım#Stefan Kuntz#Türkiye - Hırvatistan
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 00:29

Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan'a 2-0 mağlup olduğumuz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un açıklamaları şu şekilde:

Skora bakarsak memnun değilim. İlk yarıda takımımız taktiksel beklentilerimizi iyi uyguladı. 3-4 tane bariz gol pozisyonuna girdik. Ayakları iyi olan rakip oyuncuları baskıyla ciddi hataya zorladık. Sıcağı sıcağına farkı özetlemeye çalışırsak rakiple aramızdaki fark topla ilk temas. Stanisic topla ilk temasında iyi olurken biz eksik kalabiliyoruz. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi her zaman bahsettiğimiz bir süreç. Böyle zor bir maçta zor bir rakibe karşı genç oyunculara süre verebilmemiz önemliydi. Önemli olan genç oyuncular aldıkları sürede elde edecekleri tecrübeyi hiçbir zaman antrenmanda kazanamazlar. Bu zor durumu yine iyiye çevirmek için çalışacağız. 8 adımımız var, 2 tanesini oynamış olduk. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanıp onları oynamak istiyoruz.

Haberin Devamı

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN DURUMU

Hakan'ın kasığında bir problem var. Durumu kontrollerden sonra belli olacak. Galler bu grupta bizim yarış içinde olduğumuz rakibimiz. O maçı kazanmamız gerekiyor ki hedefimize ulaşalım. Her maçtan sonra oyuncularla kısa bir görüşme yapıp vedalaşıyoruz. Bu maçtan sonra da bir konuşma yaptık.

RAKİBİMİZ KALEYE İLK GELDİĞİNDE GOLÜ BULDU

Skorla ilgili memnun değiliz. Taktiksel olarak oyun anlayışımız beklentimiz vardı. Takım çok disiplinli şekilde bizim onlara söylediğimiz taktiksel uygulamaları sahaya yansıttı. Böylelikle maç başında tecrübeli rakibi 8-9 bariz hataya zorladık. Aynı zamanda bu hatalardan 3- 4 tane de önemli gol pozisyona girdik ama golü bulamadık. Rakibimiz kaleye ilk geldiğinde golü buldu. En büyük fark topla buluştuğunuzda ilk temasla ne yaptığınızdır.

HAZİRAN AYINDA BİREBİR ÇALIŞMA İMKANIMIZ OLACAK

Oyunu zorladık bu seviyedeki takıma karşı başa baş mücadele edebileceğimizi gösterdik. Bundan sonraki süreçlere bu hissiyatı yansıtmamız gerekiyor. İleriye dönük bu havada futbol oynamamız gerekiyor. Bizler oyuncularımızla beraber olmadığımız sürece neler üzerine çalışmaları gerektiğini bireysel olarak konuşmuştuk. Haziran ayında kampımız uzun olacak onlarla birebir çalışma imkanımız olacak. Onların da bu süreçte kendi kulüpte bu süreçleri iyi değerlendireceklerine inanıyorum.

Haberin Devamı

ARDA GÜLER SÖZLERİ

Hakan Çalhanoğlu bugün bariz 6 numara oynadı. O pozisyonda değişecek oyuncu Arda kesinlikle değildi. Ama öyle bile olsa Arda’yı oraya koyma gibi imkanımız yoktu.

Ben genel olarak hakemler üzerinde konuşmuyorum. Bizler girmiş olduğumuz pozisyonları gol yapmış olsaydık bugün onu düşünmemize gerek kalmazdı. Benim hakeme sorduğum soru basitti. Ben kendi aktif zamanında beri anlamadığım konu vardı. Süren ofansif atağımızı ceza sahası içine taşımamıza rağmen neden oyunu bitirdiklerini sordum. Belki golü atardık 2-1 olurdu o zaman bitirebilirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Takım#Stefan Kuntz#Türkiye - Hırvatistan

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

#Meteoroloji
Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin! İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

#Sağlık
Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

#İsmail Köksal Engür