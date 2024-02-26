İspanya'da daha önce görülmemiş olay! Kadın hakem kanlar içinde yerde kaldı...

Haberin Devamı

Real Betis ile Athletic Bilbao, İspanya La Liga'nın 26. haftasında kozlarını paylaştı. Estadio Benito Villamarín'nde oynanan müsabakada kazanan takım Real Betis oldu. Ev sahibi ekip, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve son 5 maçta 3. kez kazanmış oldu.

Real Betis, 13. dakikada Chimy Avila'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından herkesi şaşırtan bir olay meydana geldi.

Kadın yardımcı hakem Guadalupe Porras Ayuso, saha kenarında yer alan kameralardan birine çarptı ve yere düştü.

Kafasına darbe alan Ayuso, kanlar içinde yerde kalırken ilk müdahale saha içinde yapıldı. Sedye yardımıyla ambulansa taşınan ve daha sonra hastaneye götürülen Ayuso'nun yerine Nestor Holgueras Castellanos görev yaptı.

Haberin Devamı

Hakem Ayuso'nun başının kanıyor olması, birçok izleyiciyi endişeye sürükledi.