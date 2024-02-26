×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İspanya'da daha önce görülmemiş olay! Kadın hakem kanlar içinde yerde kaldı...

Güncelleme Tarihi:

#İspanya#La Liga#Hakem
İspanyada daha önce görülmemiş olay Kadın hakem kanlar içinde yerde kaldı...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 17:24

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Betis ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadelenin yaşandığı maçta kazanan taraf 3-1'lik skorla Real Betis oldu. Karşılaşmanın 13. dakikasında Avila'nın ağlara gönderdiği top sonrasında yeşil sahalarda ender görülecek bir olay yaşandı. Müsabakanın yardımcı hakemi Porras Ayuso saha kenarındaki kameraya çarptı. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Real Betis ile Athletic Bilbao, İspanya La Liga'nın 26. haftasında kozlarını paylaştı. Estadio Benito Villamarín'nde oynanan müsabakada kazanan takım Real Betis oldu. Ev sahibi ekip, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve son 5 maçta 3. kez kazanmış oldu.

Real Betis, 13. dakikada Chimy Avila'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından herkesi şaşırtan bir olay meydana geldi.

Gözden KaçmasınFenerbahçeden olay Mehmet Büyükekşi & Icardi paylaşımı: Fotoğraftaki hayranlıkta gizliFenerbahçe'den olay Mehmet Büyükekşi & Icardi paylaşımı: 'Fotoğraftaki hayranlıkta gizli'Haberi Görüntüle

Kadın yardımcı hakem Guadalupe Porras Ayuso, saha kenarında yer alan kameralardan birine çarptı ve yere düştü.

İspanyada daha önce görülmemiş olay Kadın hakem kanlar içinde yerde kaldı...

Kafasına darbe alan Ayuso, kanlar içinde yerde kalırken ilk müdahale saha içinde yapıldı. Sedye yardımıyla ambulansa taşınan ve daha sonra hastaneye götürülen Ayuso'nun yerine Nestor Holgueras Castellanos görev yaptı.

Haberin Devamı

Hakem Ayuso'nun başının kanıyor olması, birçok izleyiciyi endişeye sürükledi.

Gözden KaçmasınBasın toplantısında Fatih Terimi sinirlendiren anlar: Soru mu bu Konuşulacak konu değilBasın toplantısında Fatih Terim'i sinirlendiren anlar: 'Soru mu bu? Konuşulacak konu değil!'Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İspanya#La Liga#Hakem

BAKMADAN GEÇME!