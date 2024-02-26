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Fenerbahçe'den olay Mehmet Büyükekşi & Icardi paylaşımı: 'Fotoğraftaki hayranlıkta gizli'

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#Fenerbahçe#Mehmet Büyükekşi#Mauro Icardi
Fenerbahçeden olay Mehmet Büyükekşi & Icardi paylaşımı: Fotoğraftaki hayranlıkta gizli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 16:22

PFDK, bugün yaptığı toplantının ardından Mauro Icardi'ye 1 maç ceza verdi. Karar kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Fenerbahçe Kulübü, Mauro Icardi'nin 1 maçlık cezasıyla ilgili resmi siteden bir açıklama yaptı. Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki imzasıyla yayınlanan mesajda sert ifadeler yer aldı.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Mauro Icardi'ye Ankaragücü maçında rakip takım tribünlerine yaptığı hareketin ardından 1 maç ceza verdi.

Bu akşam oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek olan Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinde ise sahada olacak.

 

ANKARAGÜCÜ MAÇINDAKİ GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA YANSIMIŞTI

Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında rakip takım taraftarına yönelik yaptığı hareketin görüntüsü sosyal medyaya düşmüştü. Bu görüntülerin ardından oyuncu tedbirsiz olarak disipline sevk edilmişti.

 

Bu karar tartışmalara neden olurken sarı lacivertli kulüpten resmi bir duyuru geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama ve paylaşılan fotoğraf şöyle;

Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…

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Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun.

Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk,
bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.

Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!

Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır.

Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler;

Saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür.

Selahattin Baki
Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyesi

Fenerbahçeden olay Mehmet Büyükekşi & Icardi paylaşımı: Fotoğraftaki hayranlıkta gizli

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#Fenerbahçe#Mehmet Büyükekşi#Mauro Icardi

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