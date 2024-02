Basın toplantısında Fatih Terim'i sinirlendiren anlar: 'Soru mu bu? Konuşulacak konu değil!'

Haberin Devamı

Teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ile Kifisias kozlarını paylaştı. Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi Panathinaikos'un golünü 37. dakikada Sebastian Palacios kaydetti. Konuk ekibin sayısı ise Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Willian Arao'nun 68. dakikada kendi kalesine attığı golle geldi.

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KAYBETTİĞİMİZ HER ŞEYİ DÜZELTECEĞİZ"

Puan kaybından dolayı üzgün olduklarını kaydeden Terim, "Her şey iyiydi, ikinci golü bulduk ama ofsayttı. On kişi kaldık ve maç 1-1 oldu. Yine de 10 kişiyken bile şans bulduk ama gol atamadık. Bu kadar çok şanssızlık aynı anda olunca puanların kaybedildiği aşikar. Rakip de gol atabilirdi. Kaybettiğimiz puanlar için üzgünüz, bir avantajı kaybettik. Play-offlarda kaybettiğimiz her şeyi düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.

SİNİRLENDİREN SORU

Daha sonra bir gazetecinin, "Çok fazla tecrübeniz var ve futbolu hepimizden daha fazla biliyorsunuz.Fotis ve Bakasetas tartışmaya kapalı olan çok iyi iki futbolcu. İkisi de oynadığı alanlarda birbirlerini mi engelliyorlar?" sorusunu çok fazla yorumda bulunarak soruması üzerine Terim'den tepki geldi.

'SORU MU BU?'

Tecrübeli çalıştırıcı, "Soru mu bu, soru değil mi bu?" diyerek gazeteciye sinirlendi.

Daha sonra soruyu cevaplayan Fatih Terim, "Bakasetas da Fotis de bizim için önemli oyuncular. Fotis her maç üzerine koyarak geliyor. Uzun bir süre bizden ayrı kaldı. Beraber oynamaları takımı etkilemiyor. En azından şu anda konuşacağımız konu o değil. Diğer oyuncularımızın da kalitesi yüksek." dedi.

ZİRVENİN 3 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜLER

Sahasında iki puan bırakan Panathinaikos, Yunan Süper Ligi'nde 52 puanda kaldı ve zirvenin 3 puan gerisine düştü. Panathinaikos, bir sonraki hafta sahasında Aris ile karşılaşacak.