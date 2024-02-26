Galatasaray maçı öncesi Beşiktaş ve Fernando Santos'a uyarı: Bu oyun yetmez...

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Trendyol Süper Lig 27. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor'u Semih Kılıçsoy ve Ernest Muci'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci maçını kazanan Beşiktaş'ın puanı 46 oldu. İstanbulspor ise 12 puanla son sırada kaldı.

SEMİH KILIÇSOY PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş formasıyla ligde 9 gole ulaşan Semih Kılıçsoy, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2007/08'den bu yana beşten fazla gol atan Türk oyuncular arasında fileleri en sık havalandıran isim oldu. (105 dakikada 1 gol, 948 dakikada 9 gol)

DERBİ ÖNCESİ İKİ İSİM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Ligde gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, bu maçı köşe yazılarında değerlendirdi.

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UĞUR MELEKE: EMNİYETLİ AMA TATSIZ VE RENKSİZ

Beşiktaş’ın ısrarla oynadığı tutucu futbol büyük takım oyunu değil.

İstanbulspor’un 2023-24 sezonu öyküsü, belgeseli çekilebilecek enteresan bir hikâye gerçekten. Teknik direktör ve futbolcular kümede kalmak için çırpınırken, takım elbiseli birileri düşürmek istedi sanki takımı.

iSTANBULSPOR iYi OYNUYOR

Gerek Hakan Yakın, gerekse Zeki Korkmaz döneminde oynadıkları futbol, ligin en az yarısından daha iyi. O meşhur Trabzon müsabakasında sahada kalmak isteyen futbolcular maçı bitirebilseler belki de galip geleceklerdi. O karşılaşmayı hükmen kaybettiler, ardından üç puanları daha silindi.

O da yetmedi, devre arasında Ndao, Ethemi, Rroca, Jensen, Muammer, ne kadar iyi oyuncu varsa elden çıkardılar. Ve hâlâ her maçta iyi futbol sergiliyorlar.

Önceki hafta Antalya’da ikinci yarıda yüzde 60 topa sahip oldular. Şutlarda 8’e 2 üstündüler. Rakip ceza alanında 28 kez topla buluşup 2-2’lik beraberlikle çıktılar Antalya’dan.

DAHA FAZLA TOPA SAHiP OLDU

Dün Beşiktaş’a karşı iki yıldız Semih-Muci’ye çare bulamadılar ama ilk yarı istatistikleri yine çarpıcı: Beşiktaş’tan daha fazla topa sahip oldular (%52). Rakip ceza alanında daha fazla topla buluştular (13-10). Sambissa da sağ kanadı koridora çevirdi ilk 45’te.

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SANTOS YiNE PRAGMATiKTi

Beşiktaş’sa Fernando Santos dönemindeki her maçta olduğu gibi pragmatikti, oyunla değil oyuncuyla kazandılar yine. Semih bir golü yoktan var etti. Muci de ikinciyi.

Beşiktaş, Santos döneminde (Serdar Topraktepe etkisindeki Karagümrük müsabakasını çıkarırsak) maç başına 19,5 kez rakip ceza alanında topla buluşuyor. Bu sayı, Beşiktaş’ı bu sezon çalıştıran beş teknik direktör içinde en kötüsü. Ayrıca Fernando Santos’lu Beşiktaş’ın rakip ceza alanında topla buluşma ortalaması 19,5 iken, Karagümrük’ün 20, Kayseri ve Alanya’nın 21, Samsun’un 22...

Beşiktaş Santos’la daha emniyetli bir görüntü veriyor, evet. Ama özellikle ilk devrelerde ısrarla sürdürülen tutucu futbol, bence büyük takım oyunu değil.

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GÜNTEKİN ONAY: BU OYUN GELİŞMELİ

Beşiktaş ofansta daha etkili olmak zorunda.

Beşiktaş, bir kez daha gol yemeden kazandı. 6 haftadır takımın başında olan Fernando Santos’un önceliği gol yememek. Bunda da başarılı. Hiç risk almadan ve emniyetli bir anlayışı tercih ediyor. Özellikle de ilk yarılarda.

Dün İstanbulspor karşısında ilk 45 dakikada Semih Kılıçsoy ile golü bulan Beşiktaş, Cenk Tosun ile 2 pozisyondan faydalanamasa da futbol kalitesi ve tempo anlamında bekleneni yine veremedi.

Yeni transfer Al-Musrati’yi oyun kurucu yerine stoperlerin önünde konuşlandıran Fernando Santos, Ernest Muci’yi de Gedson Fernandes ile birlikte 8 numara pozisyonunda kullandı. Bu anlayış ile Beşiktaş yeni transferlerin potansiyelini de sahaya yansıtamıyor.

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LEZZET YOK, HEYECAN YOK

Beşiktaş’ın oynadığı futbolu eleştirirken ligden düşmesi kesin görünen bir rakibe karşı oynadığını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Siyah beyazlıların futbolunda bir gelişme yok. Lezzet yok. Heyecan yok. Her şeyden önce pres yapmayan büyük takım mı olur? Fernando Santos’un anlayışında takım halinde alan daraltarak oynamak yok. Öndeki 5’liyle arkadaki 5’li arasında kopukluk var.

DERBiDE BÖYLE OYNAMAMALI

Beşiktaş, rakiplerin orta alanı kolay geçmesine ve topla fazla oynamasına izin veriyor. Son maçlarda düşmemeye oynayan takımlara karşı bu anlayış ve Semih Kılıçsoy’un golcülüğü problemleri çözdü. Ancak derbide Galatasaray’ın topla istediği gibi oynamasına izin verirseniz bunun faturası pahalı olabilir. Siyah beyazlıların bu anlayışından en çok memnun olan kişi kaleci Mert Günok’tur. Çünkü Beşiktaş’ın önceliği gol yememek.

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Fernando Santos savunmadaki sorunları oyun disiplini ve emniyetli anlayışıyla çözdü. Ancak Kartal’ın ofansif olarak gelişmesi şart.

Beşiktaş dün ışık vermedi ama 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy yine parıldadı. Alkışlar Semih’e...