İsmail Yüksek: "Galatasaray hakkını verdi, şampiyonlukta Bağdat Caddesi'ni yakarız"

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Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası olan İsmail Yüksek Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki performansı hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

Candaş Tolga Işık’ın, AsistAnaliz’deki programına katılan İsmail Yüksek, 'Hep Bağdat Caddesi'nde kutlayacağımız o anı düşünüyorum." şeklinde konuşurken Galatasaray'ın Manchester United ve Bayern Münih maçlarındaki performanslarına dair soruyu da cevapladı.

''BAĞDAT CADDESİ'Nİ YAKARIZ"

Sürekli o anları hayal ettiğini belirten İsmail Yüksek, "Benim Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Her gece şampiyon olursak taraftarlarımızla Bağdat Caddesi'nde kutlayacağımız o anı düşünüyorum. Hatta bazen takımdakilerle de konuşuyorum, abi şampiyon olursak şu Bağdat Caddesi'ni yakarız biz diyorum. O anı iple çekiyoruz.." dedi.

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“GALATASARAY ÇOK İYİ OYNADI"

Ezeli rakibinin 3-2 kazandığı Manchester United ve 3-1 kaybettiği Bayern Münih maçlarındaki performansına dikkat çeken Yüksek, “Galatasaray’ı da tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi gidiyorlar. Manchester galibiyetinde geriden gelip kazanmak çok iyiydi. Bayern maçında da 70 dakika çok iyi oynadılar, hakkını verdiler.” ifadelerini kullandı.

İSMAİL YÜKSEK: EN İYİSİ MESSİ



"Sana göre dünyanın en iyi futbolcusu?" sorusunu da cevaplayan İsmail Yüksek, "Futbolu bıraktığını açıklayana kadar Messi." dedi.