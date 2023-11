Son Dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sürprizi! Rota değişiyor mu?

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de bu sezon İsmail Kartal ile birlikte kariyerinin en iyi sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci de Avrupa'nın radarına girdi. 18 maçta 9 gol, 5 asist ile muhteşem bir istatistiğe ulaşan 28 yaşındaki orta sahayı, Fransa Ligi kulübü izlemeye başladı.

Sağ kanat problemi yaşayan Fransız ekibi, gözüne Fenerbahçe'nin başarılı ismi İrfan Can'ı kestirdi. Ancak sarı-lacivertli takım, birçok oyuncusunda olduğu gibi İrfan Can için de sezon sonunu işaret edecek. Milli yıldızın, 2025 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor.

RENNES İRFAN'IN PEŞİNDE

Gelen bilgiye göre; Rennes, Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla dikkat çeken İrfan Can Kahveci'yi takip ediyor. Sağ kanat problemi yaşayan Fransız ekibi, ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalmayı planlıyor.

Opta'nın verilerine göre; Ekim 2021'den (vs Konyaspor) bu yana Süper Lig'deki ilk frikik golünü Hatayspor ağlarına gönderen İrfan Can Kahveci, 2018/19'dan bu yana ligde ceza sahası dışından en fazla gol atan isim konumunda. İrfan Can, birçok futbol gurmesi tarafından bu sezon performansıyla adeta Fenerbahçe'nin "yeni transferi" gibi tanımlanıyor. Üstelik yalnızca sarı lacivertli ekipte değil milli takımda da yine gösterdiği performansıyla öne çıkmayı başardı.

İRFAN CAN KAHVECİ: SAHADA YAPABİLECEKLERİMİN SINIRI YOK



Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz aylarda Spor Arena'ya konuk olmuştu 28 yaşındaki orta saha oyuncusu; sezon başında göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal'ın takıma katkısına, maç içerisinde Kadıköy tribünlerinden gelen olumsuz tezahüratların oyuncular üzerindeki etkisine, Arda Güler'in Real Madrid'e transferinden sonra hissettiklerine, birlikte oynadığı en yetenekli, en çalışkan, en esprili futbolculara, pişmanlıklarına ve hedeflerine dair pek çok konuda Süleyman Arat'a açıklamalarda bulundu.

İSMAİL KARTAL BİR BABA, BİR AĞABEY BAZEN DE BİR ARKADAŞ GİBİ

“Teknik direktörümüz İsmail Kartal, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü çok iyi bilen bu kulübün evladı olan bir teknik adam. Oynayan oynamayan her oyuncuyla tek tek ilgileniyor. Bu da bizim için artı. Futbolculara bir baba gibi, bir ağabey gibi yeri geldiğinde arkadaş gibi yaklaşıyor. Hem antrenmanda hem antrenman dışında bizle hep iletişim halinde olması bize özgüven aşılıyor. Eğlenceli antrenmanlar yaptırıyor. Oynadığımız oyundan keyif alıyoruz ve bu sayede başarı da gelir.

Camianın şampiyonluk hasreti var, biz de şampiyonluğa hasretiz ve şampiyon olmayı çok istiyoruz. Bu hasretin bize baskı değil itici güç vermesini istiyoruz. Bu sene şampiyon olmayı çok istiyoruz.

8 NUMARADA OYNARSAM PERFORMANSIM YÜZDE 50 ARTAR

Bu sene çok kaliteli bir kadro kuruldu. Sadece kendi ligimizde değil, Konferans Ligi’nde de ülkemize bir Avrupa kupası getirmek istiyoruz. Neden olmasın. İyi bir hava yakaladık bunu bozmayıp inşallah mutlu sona bu sezon ulaşacağız.”

İrfan Can, Fenerbahçe’de birçok farklı bölgede görev yaparken en verimli olduğu ve kendisini en rahat hissettiği mevkiyi şu sözlerle anlattı; “Ben Fenerbahçe’ye geldiğim günden beri gelen tüm hocalarımla konuştum ve 8 numara oynadığımı söyledim. Ama hocalarım bazen kanatta oyuncu eksikliğinden bazen de oyun kuruculuğumdan yararlanıp orta saha ve forvetle topları buluşturduğumdan dolayı sağ kanatta yararlanmak istediler.

HER YERDE OYNARIM

F.Bahçe forması için her mevkide elimden geldiğince mücadele ederim. 8 numarayım ama farklı yerlerde görev verilirse yapacak bir şey yok, sesimi çıkartmadan mücadele ederim. Ancak 8 numarada oynarsam performansım yüzde 50 daha artar.”

KAZANMA HIRSIMI GÖSTERiP GEÇEN YIL KIRDIĞIM KARiYER GOL REKORUMU GEÇECEĞiM

Geride kalan sezonda 42 maçta 7 gol sevinç yaşayan milli oyuncu “Gol atmanın tarifi zor” dedi. İrfan Can ayrıca geçen sezon gördüğü kartlar için “Artık daha olgunum. Bu yıl da kazanma hırsımı sahaya yansıtacağım, inşallah kart görmeyeceğim” diye konuştu.

İrfan Can bu sezon 7 maçta şimdiden 4 gol, 3 asiste ulaştı. Geçen sezon 42 resmi maçta 7 kez ağları sarsan İrfan Can, 5 de gol pası verdi. Bu sezonki performansıyla kariyer rekoru kırdığı 2022- 23’ü geçmekte kararlı olan 28 yaşındaki futbolcu bu konuyla ilgili şunları söyledi:

HER SENE GELiŞiYORUM

“Gol atmak farklı bir duygu veriyor futbolcuya. Tarifi çok zor. Geçmişte daha çok uzaktan attığım gollerim vardı bu sene daha çok ceza sahası içine girip attığım goller var. Bu da her sene kendimi geliştirdiğimi gösterir diye düşünüyorum. Geçen sene kariyerimdeki gol rekoruma ulaştım. Bu yıl daha fazlasını hedefliyorum.”

KARTLAR HIRSIM YÜZÜNDENDi

İrfan Can artık daha olgun bir futbolcu olduğunu da belirtirken “Geçen yıl gördüğüm kartlar çok şanssızlık sonucu olan kartlardı. İçimden gelen kazanma hırsıyla eleştirilere sahada cevap vermek istiyordum bundan dolayı gördüğüm kartlar oldu. Yaşım ilerledikçe, çocuğum olduktan sonra olgunlaştım. Her şeyden ders çıkarmaya çalışıyorum. Bu yıl da kazanma hırsımı sahaya yansıtacağım, inşallah kart görmeyeceğim” diye konuştu.

ISLIKLAR OLUMSUZ ETKiLiYOR ANCAK SEViLDiKÇE, DESTEK GELDiKÇE DAHA ÇOK COŞARIM

İrfan Can Kahveci tribünden gelen protestoların hem kendi hem de takım üzerindeki etkisini şu sözlerle ifade etti:

ESKi RUHU YAKALIYORUZ

“Takımımızı maç içinde ıslıklayarak veya homurdanarak protesto etmek olumlu bir geri dönüş getirmiyor. Biz de duygusal insanlarız, makine değiliz. Bu davranışlardan bazen moralimiz bozuluyor. Yani karşılaşma içinde takımınızı desteklediğiniz zaman takım ne olursa olsun olumluyu sahaya yansıtıyor ama ıslıklamaların veya homurdanmaların bir yararı olduğunu, itici güç yarattığını düşünmüyorum. Ama bu sene çıktığımız maçlarda eski ruhu yakalamaya başlıyoruz diye hissediyorum. Hayattaki en üzüldüğüm an Sivas maçının sonrası...

YETER Ki DESTEK OLSUN

Ben çok duygusal bir insanım. Eleştiriler ve ıslıklamalar beni çok olumsuz etkiliyor. Ama taraftarların bana destek çıktığını gördüğüm zaman benim sahaya yansıtabileceğimin sınırı yok. Çünkü öyle bir yetenekte oyuncuyum. Destek geldikçe, daha çok sevildikçe daha çok coşarım.”

ARDA GÜLER’i ÇOK ÖZLEDiM UMARIM DEVLER LiGi’Ni KAZANIR

“Arda Güler’i çok özledim. Ama onu Real Madrid formasıyla gördüğüm an çok duygulandım. Bizi çok gururlandırdı. Çok yetenekli çok güzel bir çocuk. (Onu gelecekte nerede görebiliriz sorusuna ise gülerek) Daha büyük neresi var görebileceğimiz? Real Madrid’den daha büyüğü mü var? İnşallah başarılı olur, Şampiyonlar Ligi’ni kazanır.”

CENGiZ ÜNDER BiZE SEViYE ATLATACAK

İrfan Can, Cengiz Ünder için “Cengiz hem çok iyi oyuncu hem de çok iyi arkadaşım. Bize seviye atlatacak bir oyuncu” derken Edin Dzeko için de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bizden biri gibi, Bosnalı. Takım için ne iyi olabilir bunu konuşuyor tecrübesinden yararlanıyoruz. Onlara da kulübü, camiayı taraftarı anlatıyoruz. O da bize maç içinde yapmamız gerekeni anlatıyor.”

TADiÇ TAM BiR LiDER OYUNCU BU ONUN RUHUNDA VAR

Tadic: “Çok hırslı, kaliteli ve lider ruhlu bir oyuncu. Bunlar sonradan gelecek şeyler değil ruhunda var. Takım daha iyi olsun diye liderlik yapıp bize katkı veriyor.”

Szymanskıfred: “Onların transferinde de tıpkı bende olduğu gibi Galatasaray devreye girdi bunu arada konuştuk. İkisi de çok iyi oyuncu. İnsan olarak iyiler hemen uyum sağladılar.”

OĞLUM DA FENERBAHÇE FORMASINI GiYSiN iSTERiM

“Biz ailece Fenerbahçeliyiz. Babam, annem, ablam, eşim ve eşimin ailesi de Fenerbahçeli. Sadece dayılarım Galatasaraylı.

Oğlumun ileride futbolcu olmasını ve bu şanlı Fenerbahçe formasını giymesini çok isterim ancak şu an için çok erken.

Oğlum da inşallah ileride futbolcu olur ama zorlamayla olmaz. Kendi içinden geldiği gibi neyi isterse seçimini ona göre yapmasını isterim.”

HAGi DE BÜYÜK BiR FUTBOLCU AMA TABii Kİ ALEX DE SOUZA

Sarı lacivertli yıldız futbolcu kariyerinde kendisini etkileyen oyuncuları sorduğumuzda “Alex ve Ronaldinho videolarıyla büyüdüm” derken ‘Hagi mi, Alex mi?’ sorusunu yönelttiğimizde ise “Hagi de büyük oyuncu ama tabii ki de Alex de Souza” yanıtını verdi.

