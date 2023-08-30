Türkiye, UEFA sıralamasında 1 basamak daha yükseldi

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Türkiye, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki galibiyetiyle ülke puanı sıralamasında bir basamak daha yükseldi.
Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10’a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.
İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum:
10- İSKOÇYA: 31.650
9- Türkiye: 32.100
8- BELÇİKA: 36.900
7- PORTEKİZ: 48.316
6- FRANSA: 52.247
5- HOLLANDA: 54.000
4- ALMANYA: 69.624
3- İTALYA: 71.569
2- İSPANYA: 75.927
1- İNGİLTERE: 89.053