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Türkiye, UEFA sıralamasında 1 basamak daha yükseldi

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#Futbol#Galatasaray#Türkiye
Türkiye, UEFA sıralamasında 1 basamak daha yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 00:48

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Molde'yi 2-1 mağlup ederek gruplara kalırken ülke puanı sıralamasında bir basamak yükseldik.

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Türkiye, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki galibiyetiyle ülke puanı sıralamasında bir basamak daha yükseldi.

Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10’a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum:

10- İSKOÇYA: 31.650

9- Türkiye: 32.100

8- BELÇİKA: 36.900

7- PORTEKİZ: 48.316

6- FRANSA: 52.247

5- HOLLANDA: 54.000

4- ALMANYA: 69.624

3- İTALYA: 71.569

2- İSPANYA: 75.927

1- İNGİLTERE: 89.053

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#Futbol#Galatasaray#Türkiye

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