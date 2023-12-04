İsmail Kartal'dan Sivas galibiyeti ve Beşiktaş yorumu: Neden mutlu olmayayım?

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin ligde Sivasspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası konuştu.

İsmail Kartal maç değerlendirmesinde, "Planladığımız gibi geçti. Birinci bölgede bekleyip hızlı hücumlarla çıkan bir takımdı Sivasspor. Bunu Süper Lig'de en iyi yapan takımlardan biri. Savunma güvenliğimize de önem verdik ve bunu yaptık. İyi başladık, biraz düştük, ikinci yarı bir duraklama, oyunun sonuna doğru tekrar tempoyu artırdık." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ YORUMU: FAVORİSİ YOK

Kartal, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçla ilgili, "Derbilerin önceden favorisi yoktur, sonuçları kestirilemez. Göreceğiz. Kazanmamız gereken maçı taraftarlarımızla beraber, farklı galip gelerek 3 puan aldık. Şimdi hafta sonu oynayacağımız Beşiktaş maçına hazırlanacağız. 4-1 kazandık ama sakatlıktan dönen Ferdi, Fred gibi oyuncularımızın bu geçiş maçında onlar için ön hazırlık maçı oldu. Güzel bir reaksiyon verdiler. İnşallah Beşiktaş maçında daha iyi olacaklar. Taraftarlara teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

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İSMAİL KARTAL: "NEDEN MUTLU OLMAYAYIM?"

İsmail Kartal, oyunla ilgili bir soru üzerine, "Bugün galibiyet için mutluyum. Oyunda düşüş yok. Baştan sona üstün oynadık. Neden mutlu olmayayım. Zaman zaman geri çekileceksiniz, zaman zaman topu rakibe vereceksiniz. Top Sivasspor'dayken kompakt bir şekilde topun karşısında kaldık. 2-1'den sonra 4-1 oldu, 5-1 veya 6-1 olabilirdi." diye konuştu.

DIJIKU'NUN SON DURUMU

Kartal, sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Alexander Djiku'nun son durumuyla ilgili ise, "Gün gün bakıyoruz. Tarih vermem doğru olmaz. Takım antrenmanlarına başladı. Sağlık ekibimizle gün gün değerlendiriyoruz. Hafta sonuna kadar bakacağız." ifadelerini kullandı.