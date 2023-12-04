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İrfan Can Kahveci'den Hurşut Meriç çalımı ve Beşiktaş açıklaması

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Beşiktaş
İrfan Can Kahveciden Hurşut Meriç çalımı ve Beşiktaş açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 22:48

Fenerbahçe'nin 4-1'lik Sivasspor galibiyetinde attığı golle takıma katkı yapan isimlerden İrfan Can Kahveci, maç sonu yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

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Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, 4-1'lik Sivasspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Maçın ardından açıklamalar yapan İrfan Can Kahveci, "Hafta içi kötü bir sonuç aldık. Taraftara ne kadar istediğimizi göstermemiz gerekiyordu. 2-3 haftadır gol atmak için bekliyordum. Çok mutluyuz." dedi.

Kahveci, attığı gol öncesi çalımı hakkında, "Gençlerbirliği'nde Hurşut Meriç vardı. Altyapıda görüyordum. O çalımı ondan görmüştüm. Rakipler de bazen yiyor, bazen yemiyor." şeklinde konuştu.

Beşiktaş ile oynanacak derbi maçıyla ilgili soruyu da yanıtlayan İrfan Can Kahveci, "Beşiktaş maçıyla ilk derbi galibiyetimizi almak istiyoruz. Eskisi gibi bugünden başlayarak galibiyet serisine devam etmek istiyoruz." dedi.

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Beşiktaş

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