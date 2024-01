İsmail Kartal: 'Türkiye'de bir rekordur, daha farklı kazanabilirdik'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Bu galibiyet çok çok önemli. Başakşehir son haftalarda yükselişte ve iyi bir takımdı. Biz de kendi güçlü oyunumuzu ortaya koyduğumuz zaman herkesi yenebileceğimizi gösterdik. 11'e 11'ken 5-6 tane yüzde yüz gol pozisyonu vardı. 71 kez rakip ceza alanında topla buluşmuşuz. Bu Türkiye'de bir rekordur herhalde. Bunun 30'u ilk yarı 11'e 11'ken.

DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK

Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha baskılı oynadık. Çok fazla kapandılar. Kapanan savunmayı açmakta zorlandık. Maçı başından sonuna domine ettik. Kendi futbolumuzu ortaya koyduk. 1-0 kazandık ama daha farklı kazanabilirdik. Penaltının haricinde verilmeyen bir penaltımız daha var.

POZİSYON VERMEDİK

Maç boyunca pozisyon vermedik . Böylesi maçlar stresli ve gergin olur. Kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum.

BONUCCI AÇIKLAMASI

Leonardo Bonucci'nin çok önemli bir şeyi yok. Tedbiren kadroya almadım.

“OOSTERWOLDE HER GÜN GELİŞİYOR”



Jayden Oosterwolde’nin performansı hakkında konuşan sarı-lacivertlilerin teknik patronu, “Sezon başından beri bu olasılıkları öngörebilmeliyiz. Bazı oyuncuları adapte ederek hazırlanmamız gerekiyor. Jayden da bize yardımcı oluyor. Her geçen gün gelişiyor, üzerine koyuyor. Biz formayı hak edene veriyoruz. O da her maç bu takımın önemli oyuncuları arasında olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“KAZAĞI GİYMEYE DEVAM EDECEĞİM”



İsmail Kartal, maçlarda giydiği boğazlı kazakla ilgili sorulan soruya, “Kazak bana kızımın hediyesi. 'Bu kazak inşallah sana uğur getirir' dedi. Taraftarlar da mutu oluyor herhalde, alıştım artık maçlarda giymek istiyorum. Giymeye devam edeceğim” yanıtını verdi.

“TADIC ÇOK AKILLI BİR OYUNCU”



Dusan Tadic’in sahadaki rolü ve performansıyla ilgili Kartal, “Tadic, çok akıllı bir oyuncu. Sırtını rakiplere dayayarak etrafındaki oyunculara oynuyor. Rakipler her ne kadar buraya önlem aldıklarını düşünse de bir ara boşluk yaşanıyor ve bunu değerlendiriyoruz. Rakibin dengesini bozmak istedik” dedi.

“ÇAĞLAR'LA İLGİLİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK”



Sakat oyuncular ve transferle ilgili bilgiler veren Kartal, hakemin yönetimiyle ilgili de konuşarak şunları söyledi:



“Fred ile ilgili sakatlık sonrası, maç maç rakibe göre değerlendirmek istiyoruz. Yarın Crespo ve Miha da takımla çalışmalara başlıyor. Çağlar ile ilgili bir düşüncemiz yok. Rakibe göre çalışıyoruz. İlk devre Ferdi atağa çıkacak Deniz Türüç elini koyuyor faul yapıyor. Hakemler gözünün önünde oluyor, bunun karşılığı sarı kart. Eğer hakem bunu vereseydi ilk devre, rakiplerinin biraz daha kontrollü olmasını sağlayabilecekti. Kart verilmediği için maç gerildi. Hem rakip takım oyuncularına hem bizim oyuncularımıza sarı kart vererek dengelemek istedi” diye konuştu.

“DZEKO ÖZÜR DİLEDİ”



Edin Dzeko’nun Samsunspor müsabakasında oyundan çıkarken kenar yönetimine tepki göstermesiyle ilgili sorulan soruya İsmail Kartal, “Dzeko ile konuştuk, maç berabere gol atamadığı için reaksiyon göstermek istedi. Benden de özür diledi. Biz bir aileyiz. Ekibimle ilgili düşünceleri olanlar CV’lerine iyi baksınlar ona göre karar versinler. Beraber çalışarak bütün rekorları kırdık. Sezon sonuna kadar da böyle devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“YARIŞ SEZON SONUNA KADAR KAFA KAFAYA GİDECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR”



Galatasaray ile olan şampiyonluk yarışıyla ilgili Kartal, “Psikolojik olarak averajla üstünlüğümüz var. Az sakat veren kadrosunu iyi değerlendiren, az hata yapan avantajlı olacak. Bu iş sezon sonuna kadar sanki kafa kafaya gidecek gibi görünüyor. Sezon sonu inşallah biz şampiyon olacağız” açıklamasında bulundu.



İsmail Kartal, Krunic’in performansıyla ilgili de konuşarak, “Krunic bugün fena değildi. Görevini iyi yaptı. Oynadıkça adapte olacağını düşünüyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

