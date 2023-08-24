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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan maç sonu Altay Bayındır'a veda!

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#UEFA
Fenerbahçede İsmail Kartaldan maç sonu Altay Bayındıra veda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 22:32

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Twente'yi 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente'yi 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Seyircimizin önünde iyi başladık. Avantajlı bir sonuç elde etmek istiyorduk. Twente takımının Hollanda futbolunu iyi yansıtacağını oyuncularımıza anlattık. Bizim yapmak istediklerimizi maçın başında onlar bize yaptı

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TARAFTARA TEŞEKKÜR

Sakatlıktan çıkmış oyuncularımız vardı Bright gibi. Onları sonradan oyuna almayı tercih ettik. 1-1'den sonra bu fırsatı değerlendirmem gerekiyordu ve İrfan ile Bright'ı oyuna aldım. Taraftarlarıma destekleri için çok teşekkür ediyorum

HİÇBİR OYUNCUYU KISITLAMIYORUM

Hiçbir oyuncumu kısıtlamıyorum. Maçı kazanmak için savunma oyuncularımızın dahi yeri geldiğinde ileri çıkmasını istiyorum

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TARAFTARA ARMAĞAN EDİYORUM

İkinci yarı İrfan Can'ı da oyuna sokup, istediğim şekilde kanatlardan güçlü bir oyun ortaya koyduk. Taraftarlarımız geriye düşmemize rağmen oyuncularımızı desteklediği için hepsine çok teşekkür ederim. Bu galibiyeti Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum.

ALTAY'A VEDA

Vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Altay'a teşekkür ediyorum. Yeni bir serüvene başladı, ona canı gönülden başarılar diliyorum.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#UEFA

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