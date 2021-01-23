İrfan Can Kahveci transferinde son dakika! Galatasaray'ın teklifini açıkladı, 'Fenerbahçe'ye de verebiliriz' dedi

Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mesut Altan, İrfan Can'ı isteyen Galatasaray'ın teklifi, Ali Koç'un İrfan Can ile ilgili açıklaması ve oyuncuya yurtdışından yapılan tekliflerle ilgili konuştu.

TV100'e konuşan Mesut Altan, "Galatasaray'ın resmi bir teklifi var, bizim istediğimiz para belli, onların verdiği para belli şu anda taraflar bekliyor, bekleme sürecindeyiz. Transferde sonraki satıştan pay gibi bir madde yapmayız biz, öyle bir fantezimiz yok" ifadelerini kullandı.

"PARAYI KİM VERİRSE OYUNCUYU VERİRİZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un İrfan Can ile ilgili 'Eğer satıyorlarsa biz de teklif yapabiliriz' sözleri ile ilgili ise Altan, "Parayı kim verirse İrfan Can oraya gidecektir. Biz Fenerbahçe'ye vermeyiz, Galatasaray'a vermeyiz diye bir düşüncede değiliz. Durumumuz böyle, bekliyoruz acelemiz yok" şeklinde konuştu.

YURTDIŞINDAN GELEN TEKLİFLERE 'SEZON SONU' DEMİŞTİK

Yurtdışı teklifleri ile ilgili de konuşan Mesut Altan, "Yurtdışından da isteyen kulüpler var. Onlara sezon sonu demiştik ama devre arasında satıyorsanız diye devreye girmek istediler" dedi.

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