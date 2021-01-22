Son dakika | Başakşehir, İrfan Can Kahveci için Galatasaray'dan Emre Kılınç'ı istedi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar, listenin ilk sırasındaki İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile görüşmelerini sıklaştırdı.

Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcu için Başakşehir ile aradaki maddi farkı azaltmaya çalışıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerde belirli miktarda para ve takas formülünün de gündeme geldiği kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR, EMRE KILINÇ'I İSTEDİ

TRT Spor'un haberine göre; Başakşehir, İrfan Can Kahveci transferinde Galatasaray'dan Emre Kılınç'ı istedi. Sarı-kırmızılılar, futbolcularına gelen talepleri de değerlendiriyor.

DIAGNE GİDERSE TIQUINHO GÜNDEMDE

Premier Lig ekiplerinden West Bromwich, Mbaye Diagne'yi kiralamak istiyor. Galatasaray’ın istediği ücretin ödenmesi halinde bu transferin gerçekleşebileceği belirtildi. Diagne’nin ayrılması durumunda yönetim forvet seçeneklerini değerlendirecek. Mostafa Mohammed’den vazgeçen sarı-kırmızılılar, Tiquinho'yu gündemine aldı. Çin'de Tianjin Teda forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile Diagne’nin durumuna göre temas kurulacak.







ONYEKURU TAMAM

Bu arada Fatih Terim'in geçen sezon ısrarla kalmasını istediği ancak Fransız kulübüyle anlaşılamaması nedeniyle geri dönen Henry Onyekuru da devre arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Oyuncuyla ve kulübüyle görüşmeleri tamamlanan Nijeryalı oyuncunun imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

HALİL DERVİŞOĞLU BİTMEK ÜZERE

Galatasaray ayrıca Brentford forması giyen ve Halil Dervişoğlu transferinde de mutlu sona ulaştı. 21 yaşındaki futbolcunun ailesinin Denizlispor maçını Türk Telekom Stadı'nda seyrettiği öğrenildi. Halil'in satın alma opsiyonlu kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma katılacağı gelen haberler arasında yer aldı.

SERİ DÖNÜYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fulham forması giyen Jean Michael Seri de yeniden Galatasaray forması giyecek. Kadro dışı bırakılan tecrübeli oyuncunun önümüzdeki birkaç gün içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.







SIMON ZAZA İDDİASI

Bir başka iddiaya göre ise forvet konusunda yeni hedef Simone Zaza oldu. Torino forması giyen 29 yaşındaki oyuncunun şampiyonluğa oynayan bir takıma gitmek istediği için Bologna'yı reddedip Galatasaray'a 'Evet' dediği belirtildi.

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