'İnsanlar hala beni kovuyor' sözleri olay olmuştu! Fenerbahçe'nin idmanındaki sürpriz, Jesus'un gözüne giren 5 futbolcu

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Fenerbahçe’nin en büyük transferi olarak değerlendirilen teknik direktör Jorge Jesus’u gerek antrenmanlarda gerekse Shkupi ve Tirana ile oynanan hazırlık maçlarında yakından takip edip, saha kenarında nasıl bir görüntü sergilediğini tespit ettik: Jesus, Samandıra’daki tesislerde oynanan iki maçta da kenarda adeta mekik dokudu.

67 yaşında olmasına rağmen hiç oturmayan Portekizli hoca, kenarda sürekli hareket halinde. Bu enerjik görünümü doğal olarak tüm takıma da yansıyor. Hazırlık maçlarında hata yapanları tercüman Sinan Levi aracılığıyla tatlı sert biçimde uyaran Jesus, bu sezon foto muhabirlerine renkli pozlar verecek gibi!

Fenerbahçe ile Jesus’un gerçek anlamda tanışması milli takımlardan dönecek futbolcuların ve muhtemel yeni transferlerin katılımıyla 1-7 Temmuz tarihlerinde Avusturya’da yapılacak kampta olacak.

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Bu kampta 2 Temmuz tarihinde Sırbistan’ın Partizan takımı, 6 Temmuz’da da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar’la Graz şehrinde hazırlık karşılaşmaları oynanacak.

BUGÜN MESAİ 6 YENİ OYUNCUYLA DEVAM ETTİ



Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular istasyon çalışması yaparken, antrenmanın basına açık bölümü tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde milli takımlardan dönen Altay, Ferdi, Szalai, Rossi, Serdar Dursun ve Caulker’a yo-yo testi uygulanırken, Zajc'ın takıma öğleden sonra katılacağı ifade edildi. Fenerbahçe’de sakatlığı süren Nazım Sangare ve dün evlenen Dimitris Pelkas çalışmalarda yer almadı.

PEREİRA'NIN BİLETİNİ KESTİĞİ STEVEN CAULKER GERİ DÖNDÜ

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Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ancak kadroda düşünmediği için Gaziantep FK'ya kiraladığı Steven Caulker, sarı lacivertli takıma geri döndü. Sarı lacivertlilerden hiç süre almadan 450 bin euroyu cebine koyan İngiliz futbolcu, Vitor Pereira'nın olumsuz raporuyla takımdan gönderilmişti.

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"AİLEMİ EVİMİ SATTIM, İNSANLAR HALA BENİ KOVUYOR..."

O süreçte psikolojik olarak dibe vuran Caulker, yaptığı paylaşımda, "Bin gündür sarhoş olmadım. Bin gün önce yerlere yatarak kusuyordum. 5 ay işsiz kaldım, aile evimi sattım. Bunca motivasyonun nereden geldiğini bilmiyorum. Sanırım insanlardan ve futboldan soğudum. Hayatımı yeniden inşa etmek istedim. Başarmış insan hikayesi anlatmak istedim. Ama 1000 gün sonra insanlar hala beni kovuyor. Artık umrumda değil." ifadelerini kullanmıştı.

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Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen idmanda takımla çalışan Caulker'ın bu sezon da kadroda yer alması beklenmiyor.

Sarı lacivertlilerde Attila Szalai, Kim Min Jae, Serdar Aziz ve Tisserand bu bölgede forma giyen oyuncular.



NE OLMUŞTU?

20 yaşındayken Premier Lig'de Tottenham formasıyla ilk 11 oyuncusu haline gelen İngiliz futbolcu, yaşadığı alkol ve kumar sorunları nedeniyle futbolunu sahaya yansıtamadı. Southampton, Liverpool ve Dinamo Moskova gibi takımlarında transfer ederek denediği Caulker, bu kulüplerde tutunamadı. 6 ay işsiz kaldıktan sonra Alanyaspor'un yolunu tutan futbolcu, gösterdiği başarılı performans ile göz doldurdu. Fenerbahçe'ye transfer olarak yükselişine devam eden İngiliz stoper, Vitor Pereira'nın gelişi sonrası kadroda düşünülmeyen futbolculardan birisi haline geldi.

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FENERBAHÇE'DE HÜCUMUN YENi LiDERi LiNCOLN HENRiQUE

Sezon hazırlıklarına 15 Haziran’da Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde start veren Fenerbahçe’de bugüne dek 5 futbolcu öne çıktı:

SERDAR AZiZ: Yıllar geçtikçe kişiliği de, futbolu da olgunlaşan Serdar Aziz, Shkupi ve Tirana ile oynanan iki hazırlık maçının da en iyisiydi. Şimdiden Jorge Jesus’un gözüne girmeyi başardı.

OSAYi-SAMUEL: Sağ bekte alternatifi yok. Hem defansif hem ofansif olarak iki maçta da çok etkiliydi.

LiNCOLN HENRiQUE: Teknik direktör Jesus’un ofansif oyun planının saha içi lideri olacağı çok belli. Şık paslar atan ve duran topları çok iyi kullanan yeni transfer bu sezona imzasını atacak gibi gözüküyor.

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MERGiM BERiSHA: Fiziksel açıdan çok iyi durumda ancak kendini kanıtlama çabasında olması omzuna stres yüklüyor. Şanssızlığı yüzünden o kadar moralsiz ki, hazırlık maçında attığı gol için bile lig karşılaşmasında gol atmış kadar sevindi.



iRFAN CAN KAHVECi: Shkupi karşısında tutuk, ancak Tirana maçında gayet iyi bir görüntü verdi. Bu sezon da Fenerbahçe’nin vazgeçilmezi olmaya aday.