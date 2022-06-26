Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi! Yeni bir sayfa açılabilir...

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Konyaspor ile 20 Mart’ta İstanbul’da oynanan maçın ardından Ozan Tufan’la birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil, geçen süre zarfında takımdan ayrı çalışmıştı.

Fanatik'in haberine göre; yönetim daha önce af konusunda kesin bir tavır koysa da karşılıklı açıklamalar sonrası Mesut Özil’i dinleme kararı aldığı öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde başkan Ali Koç ve kurmaylarının, Mesut Özil konusunu netleştirmesi bekleniyor.

SOSYAL MEDYADA MESUT ÖZİL ÇILGINLIĞI

Sarı Lacivertli taraftarlar bu haberin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan '#ComeBackÖzil' mesajları ile oyuncuya geri dön çağrısında bulundular.

MESUT ÖZİL NE DEMİŞTİ?

Kamuoyunda şahsımla ilgili yapılmaya çalışılan itibarsızlaştırmaları engellemek ve camiamızı doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapmak istedim.

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Öncelikle bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarımı yapıyor, her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum.

Ben Fenerbahçe’ye ve vatanım Türkiye’ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe’de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım.

Hem ben, hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak sevdam Fenerbahçe’ye hizmet etmek en büyük arzumdur.

Taraftarlarımızdan ricam, medyada çıkan yalan haberlere itibar etmemeleridir.