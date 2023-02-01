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İngiltere'de rekor transfer resmileşti! Enzo Fernandez, Chelsea'de

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#Enzo Fernandez#Transfer#Chelsea
İngilterede rekor transfer resmileşti Enzo Fernandez, Chelseade
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 10:05

Avrupa'da ara transferin son gününde tarihi bir imza atıldı. Chelsea, Benfica'dan Enzo Fernandez'i İngiltere rekoru bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

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Avrupa'da ara transfer döneminin son günü oldukça hareketli geçti. Transfer döneminin flaş imzası ise sürenin bitimine az bir süre kala İngiltere Premier Lig'den geldi.

Chelsea, Benfica'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i kadrosuna kattı. Ada kulübü, 22 yaşındaki futbolcu için Benfica'ya 121 milyon euro ödedi.

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İNGİLTERE FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Chelsea'nin Enzo Fernandez için ödemeyi kabul ettiği 121 milyon euro, İngiltere futbolunda ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçti. Önceki rekor 117,5 milyon euro ile Jack Grealish'in Aston Villa'dan Manchester City'ye transferine aitti.

%25'İNİ RIVER PLATE ALACAK

Benfica'dan yapılan açıklamada Chelsea'nin Enzo Fernandez için 6 taksitte ödeyeceği 121 milyon euronun %25'i Arjantinli yıldızın önceki kulübü River Plate'e gideceği ifade edildi.

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İngilterede rekor transfer resmileşti Enzo Fernandez, Chelseade



DÜNYA KUPASI'NDA PARLADI! 6 AYDA...

Benfica, Enzo Fernandez'i bu sezon başında kulüp rekoruyla 44 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Enzo Fernandez 6 ayda Portekiz ekibine yakaşık 80 milyon euro kazandırarak Chelsea'ye transfer oldu.

CHELSEA PARA SAÇTI

Abramovich'in ardından ABD'li yatırımcı Tedd Boehly önderliğindeki konsorsiyum tarafından satın alınan Chelsea, ara transferde 300 milyon euroyu aşan harcama yaptı. Enzo Fernandez'i 121 milyon euroya alan Maviler, Ukraynalı genç yıldız Mykhaylo Mudryk'i 70+30 milyon euroya, Monaco'dan Benoit Badiashile'i 38 milyon euroya, PSV'den Noni Madueke'yi 35 milyon euroya, Malo Gusto'yu 30 milyon euroya, Andrey Santos ve David Fofana'yı 12'şer milyon euroya kadrosuna kattı.

Dev kulüp ayrıca Atletico Madrid'den Joao Felix'i 11 milyon euro karşılığında sezon sonuna kadar kiraladı.

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#Enzo Fernandez#Transfer#Chelsea

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