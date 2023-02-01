Son Dakika: Galatasaray'da Erden Timur yeni golcü için İtalya'ya gidiyor! Icardi'den ikinci müjde...

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Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetler ile yoluna doludizgin devam eden, 22. haftada Ümraniyespor'u 11'de 11 hedefiyle konuk edecek olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ve İsviçreli forvet Haris Seferovic'le yollarını resmen ayıran Sarı Kırmızılılar, dış transferde atağa kalktı.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da gündem Luka Jovic transferi...Sezon başında Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic'le yolları ayıran Sarı-Kırmızılılar'ın önündeki tüm engeller ortadan kalkmış durumda. Chelsea'den Fofana, Crystal Palace'tan da Mateta için yoklamaya devam eden Galatasaray'daki asıl hedef Luka Jovic.

Kulübü Fiorentina'da gözden çıkarılan ve birçok kulüpten teklif alan 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da transfer dönemi kapanırken hiçbir yere gitmedi. Dolayısıyla Cim Bom tek ciddi aday olarak öne çıkıyor. Jovic'in sosyal medya hesaplarından takip ettiği Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenilirken, kulüp artık Fiorentina'nın söyleyeceği son sözü beklemeye koyuldu.

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ERDEN TİMUR İTALYA'YA GİDİYOR

Luka Jovic'le birlikte İtalya Serie A Ligi'nden birçok oyuncuyla temas halinde olan Galatasaray'da, ERDEN TİMUR'un bu hafta Çizme'ye giderek birçok girişimde bulunacağı bildirildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Icardi, Jovic ve Gomis arasında müthiş bir rekabet yaşanacak. Bu forma savaşı en çok da Teknik Direktör Okan Buruk'un yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

ICARDI'DEN 2. MÜJDE

Cim Bom, Icardi'nin transferini bonservisiyle birlikte bitirmeye artık çok yakın. PSG'nin hocası Galtier, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Arjantinli yıldızın yeni sezon planlamasında yer almadığını net şekilde dile getirmişti. Bu sözler, transfer sürecini daha da hızlandırdı. 29 yaşındaki santrforun performansından çok memnun olan SarıKırmızılılar, oyuncuyu 1 sezon daha kiralamayı düşünürken, bonservis konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Icardi'nin Galatasaray'da kalma isteğini iletmesi sonrası transfere ciddi bir bütçe ayıran Galatasaray Yönetimi, pazarlık sürecini beklenenden çok daha kolay şekilde yürüttü.

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MAAŞ PAZARLIĞI YAPILIYOR

Daha birkaç ay önce PSG'nin 30 milyon Euro istediği konuşulurken, önce 20 milyon Euro seviyelerine gelen görüşmeler, Galatasaray'ın 15 milyon Euro'luk bütçe ayırması sonrasında farklı bir boyuta geldi. Kulübe yakın kaynaklar, bahsi geçen rakamların çok daha altına, neredeyse sıfıra yakın bir bonservisle tarafların anlaşmak üzere olduğunu iddia ediyor. Şu sıralarda Galatasaraylı yöneticilerin, Icardi ile maaş pazarlığında olduğu da gelen haberler arasında. Arjantinli golcünün önümüzdeki sezon da Galatasaray forması giymesine artık neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.