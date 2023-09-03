İngiltere transferde zirveyi bırakmadı, Galatasaray'ın rakibi Manchester United'dan 206 milyon Euro

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Avrupa’nın 5 büyük liginde 2023 yaz transfer dönemi önceki gün sona erdi. Beklendiği üzere bonservislere en çok para harcayan ülke bir kez daha İngiltere oldu. Premier Lig ekipleri futbolcu alımına 2.7 milyar Euro harcarken bu yazın en pahalı 10 transferinden 6’sına da imza attılar. Fransa Ligue 1 kulüpleri 900 milyon Euro’luk harcama yaparak, sürpriz biçimde İngiltere’nin ardından ikinci sırada yer aldı. İtalya Serie A takımları 845 milyon Euro, Almanya Bundesliga’da mücadele eden kulüpler ise 747 milyon Euro harcadı.

LA LİGA ARTIK DÜRBÜNLE SEYREDİYOR!

Top 5 lig içinde en az harcama yapan ülke, İspanya La Liga kulüpleri oldu. İspanyol ekiplerinin kasasından transfer için toplam 432 milyon Euro çıktı. Kısa bir süre, İspanyol ve İngiliz futbolu aynı hızdaydı. La Liga’nın mı yoksa Premier Lig’in mi daha iyi olduğu konusundaki tartışmalar son derece yaygındı. Bu rekabet sadece sahada değil, transferler için de geçerliydi. Bugün gelinen noktada Premier Lig, Arap ve Amerikan sermayesinin müthiş yatırımları sayesinde diğer liglerle arasındaki farkı iyice açtı. Artık La Liga dahi Premier Lig’i dürbünle izleyebiliyor.

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SUUDİLER 846 MİLYON EURO HARCADI

Bu yaz döneminde transferde fırtınalar estiren Suudi Arabistan kulüplerinin toplam bonservis harcaması 846 milyon Euro’yu buldu. Suudi Arabistan böylelikle İngiltere ve Fransa’nın ardından transfere en çok yatırım yapan üçüncü ülke konumuna geldi. Futbolcu bazında transfer rekoru, bonservislerine 116’şar milyon Euro ödenen Declan Rice (Arsenal) ve Moises Caicedo (Chelsea) oldu. Real Madrid’e giden Jude Bellingham 103 milyon Euro ile ikinci sırada yer alırken, Bayern Münih’in 100 milyon Euro’luk transferi Harry Kane 3. sırada yer aldı.

MANU’DAN TRANSFERE 206 MiLYON EURO

Transferin son günü Fiorentina’dan Sofyan Amrabat ve Tottenham’dan Sergio Reguilon’u kiralayan, Fenerbahçe’den Altay Bayındır’ı 5 milyon Euro’ya satın alan Manchester United, daha önce de Atalanta’dan Hobjlund’a 75 milyon Euro, Chelsea’den Mason Mount’a 64.2 milyon Euro, İnter’den Andre Onana’ya da 52.5 milyon Euro ödedi.

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Galatasaray yönetiminin orta saha için düşündüğü futbolcular arasında yer alan Sofyan Amrabat, sarı kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Manchester United’a transfer oldu. Faslı oyuncunun geçmişte Galatasaray forması giyen ağabeyi Nordin’in çabalarına rağmen İngiliz kulübü, transferi gerçekleştirmeyi başardı. Manchester United, satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Sofyan Amrabat için Fiorentina’ya 10 milyon Euro ödeyecek; eğer sezon sonunda bonservisini almak isterse, bu durumda 25 milyon Euro daha verecek.

SADECE JOHNNY EVANS BEDELSİZ GELD

Manchester United, Sofyan Amrabat’ın transferini bitirdiği önceki gün 2 futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Fenerbahçe’den kaleci Altay Bayındır’ı 5 milyon Euro’ya renklerine bağlayan ManU, Tottenham’ın İspanyol sol beki Sergio Reguilon’u bir yıllığına kiraladı. Kırmızı Şeytanlar daha önce de Atalanta’dan Rasmus Hobjlund’u 75 milyon Euro’ya, Chelsea’den Mason Mount’u 64.2 milyon Euro’ya, İnter’den kaleci Andre Onana’yı 52.5 milyon Euro’ya, Leicester City’den Johnny Evans’ı da bedelsiz olarak transfer etti. ManU’nun toplam transfer harcaması 206.7 milyon Euro’ya ulaştı.

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