Manchester City 5-1 Fulham (Erling Haaland tarihe geçti)

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İngiltere Premier Lig 4. hafta maçında Manchester City ile Fulham karşılaştı. Etihad Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-1 kazandı.

City'nin gollerini 31. dakikada Julian Alvarez, 45. dakikada Nathan Ake, 58, 70.(p) ve 90+5. dakikalarda Erling Haaland atarken Fulham'ın tek sayısını 33. dakikada Tim Ream kaydetti.

2016/17 sezonundan sonra ilk kez sezonu 4'te 4 galibiyetle açan Manchester City puanını 12'ye yükseltti ve liderlik koltuğunu geri aldı. Fulham ise 4 puanda kaldı.

ERLING HAALAND REKOR KIRDI

Fulham karşısında 3 gol ve 1 asistle oynayan Haaland, Premier Lig tarihine geçti.

Manchester City formasıyla ligde 50 gol(gol ve asist) katkısına 39 maçta ulaşan Erling Haaland, bunu en hızlı başaran futbolcu oldu. Haaland, Andrew Cole'un 43 maçlık rekorunu 39 maça indirdi.