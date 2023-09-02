×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Manchester City 5-1 Fulham (Erling Haaland tarihe geçti)

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Manchester City#Erling Haaland
Manchester City 5-1 Fulham (Erling Haaland tarihe geçti)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2023 19:03

İngiltere Premier Lig 4. hafta maçında Manchester City, Erling Haaland'ın tarihe geçtiği maçta Fulham'ı 5-1 mağlup etti.

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig 4. hafta maçında Manchester City ile Fulham karşılaştı. Etihad Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-1 kazandı.

City'nin gollerini 31. dakikada Julian Alvarez, 45. dakikada Nathan Ake, 58, 70.(p) ve 90+5. dakikalarda Erling Haaland atarken Fulham'ın tek sayısını 33. dakikada Tim Ream kaydetti.

2016/17 sezonundan sonra ilk kez sezonu 4'te 4 galibiyetle açan Manchester City puanını 12'ye yükseltti ve liderlik koltuğunu geri aldı. Fulham ise 4 puanda kaldı.

ERLING HAALAND REKOR KIRDI

Fulham karşısında 3 gol ve 1 asistle oynayan Haaland, Premier Lig tarihine geçti.

Manchester City formasıyla ligde 50 gol(gol ve asist) katkısına 39 maçta ulaşan Erling Haaland, bunu en hızlı başaran futbolcu oldu. Haaland, Andrew Cole'un 43 maçlık rekorunu 39 maça indirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Premier Lig#Manchester City#Erling Haaland

BAKMADAN GEÇME!