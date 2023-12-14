İlk maçına çıkması beklenen Arda Güler'in dönüşüne doktor engeli! Endişe ve depresyon korkusu var...

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Fenerbahçe'de A Takım ile geçirdiği 2,5 sezonun ardından İspanya La Liga devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi merakla bekleniyordu. Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan ve henüz forma giyme şansı bulamayan genç yıldız için sıcak bir gelişme yaşandı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında, "Arda Güler'in dönüşü artık çok yakın. Aralık ayının sonunda mı yoksa ocak ayının başında mı olacağını yakında göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu durum sonrasında futbolseverleri heyecan sararken, İspanyol basınından gündeme gelen haber hevesleri adeta kursakta bıraktı.

"OCAK AYINDA OYNAMASI DAHA DOĞRU"





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Defensa Central’in haberine göre Arda Güler'in ilk maçı için temkinli yaklaşan Real Madrid sağlık heyeti, yıldız futbolcunun ocak ayında sahaya çıkmasının daha doğru olacağına kanaat getirdi.

Kulüp doktorlarının Arda'nın sağlık durumu %100 olana kadar en üst düzeyde rekabet etmesini istemediği belirtildi.

ENDİŞE YA DA DEPRESYON KORKUSU...





Real Madrid'de Arda Güler'in yeteneğine ve futbolculuğuna güvenin tam olduğu aktarılırken, teknik heyetin oyuncuyu endişe ya da depresyona girmemesi için korumaya aldığı ifade edildi.

ARDA GÜLER'İN SAKATLIK RAPORU





Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, sezon başı hazırlık kampında gerçekleştirilen antrenmanda dizinden sakatlanmıştı.

2 ay boyunca sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu, eylül ayının başında geri döndü ancak Vallecano maçından önce yapılan idmanda bu kez de üst adalesinden sakatlanarak forma bulma şansını kaçırmıştı.